Sur la corde raide au RC Lens depuis la claque contre Côme (1-9), Florian Thauvin en veut à certains coéquipiers. Au point de voir son avenir basculer ?

Le RC Lens traverse une période particulièrement compliquée après la lourde défaite face à Côme (1-9). Dans ce contexte difficile, Florian Thauvin serait remonté contre certains de ses coéquipiers.

Thauvin agacé par la situation du RC Lens ?

Le capitaine du RC Lens doit composer avec une situation sportive délicate, alors que les interrogations se multiplient autour de l’avenir du club artésien. Malgré cette période agitée, l’ancien international français a retrouvé le chemin de l’entraînement à la Gaillette. Une photo le montre en bonnet et en survêtement aux couleurs du Racing, en pleine discussion avec Didier Digard. Un signe que Thauvin reste mobilisé auprès de son nouvel entraîneur, même si les spéculations autour de son avenir commencent déjà à prendre de l’ampleur.

En parallèle, le nom de Florian Thauvin circule de nouveau du côté de l’OM. Le club phocéen étudie notamment plusieurs pistes pour renforcer son effectif, dont celle menant à Frank Anguissa. Dans ce contexte, Top Mercato a évoqué quatre autres anciens Marseillais susceptibles de retrouver le Vélodrome : Maxime Lopez, Luis Henrique, Lucas Perrin… et Thauvin. Un éventuel retour de l’ailier lensois aurait forcément une dimension particulière. Après ses deux passages à l’OM, le champion du monde 2018 pourrait-il envisager une troisième aventure dans la cité phocéenne ?

Un départ possible en cas de non-qualification européenne ?

Le journaliste Maxime Brun estime que cette hypothèse mérite d’être étudiée. « L’été dernier, le retour de Thauvin a vaguement été évoqué, mais la réussite sportive du RC Lens n’a pas laissé un grand suspense à cette question », rappelle-t-il. La situation pourrait toutefois évoluer en 2027.

« En 2027, la porte pourrait s’ouvrir un peu plus : le club artésien est en difficulté, en L1 (11e) comme en Europe », poursuit le journaliste. Thauvin reste pourtant un élément majeur du dispositif du RC Lens. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ailier de 33 ans affiche des statistiques particulièrement intéressantes avec 15 apparitions, 7 buts et 9 passes décisives selon les chiffres avancés par Maxime Brun. Mais un scénario pourrait rebattre les cartes : une absence de qualification européenne en fin de saison.

Si le RC Lens ne parvient pas à décrocher une place en Ligue des champions, voire une qualification européenne tout court, le joueur pourrait-il réfléchir à son avenir ? Le journaliste pose ouvertement la question d’un possible retour à l’OM et va même plus loin en estimant que Florian Thauvin pourrait représenter le remplaçant idéal de Mason Greenwood. Pour l’heure, aucun départ n’est acté et cette piste relève davantage de la projection que d’une opération concrète. Mais entre les difficultés du RC Lens, les interrogations autour du vestiaire et les ambitions marseillaises, le dossier Thauvin pourrait bien revenir sur la table.