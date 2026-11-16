RC Lens : le verdict est tombé pour une arrivée de Cahuzac au Stade Rennais

Alors que Romain Molina a laissé entendre que Yannick Cahuzac pourrait rebondir sur le banc du Stade Rennais, un premier verdict est tombé.

Ce dimanche, Romain Molina a évoqué la possibilité de voir Yannick Cahuzac rejoindre le Stade Rennais en qualité d’adjoint de Franck Haise. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au RC Lens, où Cahuzac occupait un rôle dans le staff technique après avoir raccroché les crampons.

Les supporters du Stade Rennais valident la piste Cahuzac

Son profil et sa connaissance des méthodes de Franck Haise pourraient donc représenter un atout dans l’hypothèse d’une nouvelle collaboration. Pour rappel, Yannick Cahuzac a quitté le RC Lens dans des conditions qui avaient fait parler, avec une indemnité de départ évoquée à hauteur de 500 000 euros.

Face à cette possibilité, But! a lancé un sondage avec une question directe : « Selon vous, Yannick Cahuzac serait-il une bonne pioche pour le Stade Rennais ? » Les résultats montrent une légère préférence pour son arrivée :

Oui : 52 %

Non : 48 %

Un résultat relativement serré, mais qui traduit tout de même une tendance favorable. Un peu plus d’un supporter sur deux voit donc d’un bon œil une éventuelle arrivée de l’ancien Lensois dans le staff breton.

Des retrouvailles avec Haise à suivre au Stade Rennais ?

Les avis restent néanmoins partagés. Si son expérience aux côtés de Franck Haise plaide en sa faveur, une partie des supporters rennais semble encore attendre de voir ce qu’il pourrait concrètement apporter au projet sportif. Ce sondage ne constitue évidemment pas une confirmation d’un accord entre Yannick Cahuzac et le Stade Rennais. Pour l’instant, il s’agit d’une possibilité évoquée par Romain Molina.

Mais les chiffres montrent que cette piste ne rencontrerait pas une opposition majeure chez les supporters bretons. Avec 52 % d’avis favorables, Cahuzac bénéficie même d’un premier accueil positif. Reste désormais à savoir si Franck Haise souhaitera réellement retrouver son ancien collaborateur et si les dirigeants rennais donneront suite à cette éventualité. Le dossier mérite en tout cas d’être surveillé.