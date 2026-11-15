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Stade Rennais : Franck Haise tient un futur Ballon d’Or 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Estéban Lepaul (Stade Rennais)

Ballon d’Or en 1991, Jean-Pierre Papin est séduit par le profil d’Estéban Lepaul (26 ans) au Stade Rennais.

Le Stade Rennais tient peut-être un attaquant en or. Arrivé avec l’ambition de s’imposer en Ligue 1, Estéban Lepaul a rapidement montré qu’il possédait de solides arguments.

Papin est fan de Lepaul

Son efficacité devant le but et sa capacité à déclencher rapidement ses frappes n’ont pas échappé à Jean-Pierre Papin. Interrogé par Eurosport, l’ancien international français et Ballon d’Or 1991 a été invité à désigner le joueur français actuel dont le profil se rapproche le plus du sien. Sa réponse a de quoi faire plaisir aux supporters rennais : il a choisi Estéban Lepaul. Pour justifier cette comparaison, Jean-Pierre Papin a notamment insisté sur les qualités instinctives de l’attaquant du Stade Rennais.

« Il a les mêmes caractéristiques et la même spontanéité. Il déclenche vite », a expliqué l’ancienne gloire de l’OM. Un compliment de poids lorsqu’il vient d’un joueur qui a marqué l’histoire du football français grâce à son efficacité et à ses frappes spectaculaires. Papin reconnaît chez Lepaul des caractéristiques qui lui rappellent sa propre manière de jouer : une capacité à sentir les situations, à prendre rapidement sa décision et à se montrer dangereux dans la surface.

Un atout précieux pour Franck Haise au Stade Rennais

Cette comparaison constitue une belle reconnaissance pour Estéban Lepaul, mais aussi une satisfaction pour Franck Haise. L’entraîneur rennais dispose d’un avant-centre dont les qualités semblent particulièrement appréciées par les spécialistes. Reste évidemment à savoir jusqu’où Lepaul pourra aller.

Être comparé à un ancien Ballon d’Or est une chose, atteindre un tel niveau en est une autre. Mais le regard de Jean-Pierre Papin confirme que l’attaquant possède un profil qui ne laisse pas indifférent. Au Stade Rennais, les supporters espèrent désormais que leur buteur continuera sur cette dynamique.

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