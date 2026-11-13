Stade Rennais Mercato : Pinault perd patience, un grand ménage se prépare cet hiver !

Mécontent des résultats sportifs et préoccupé par les dépenses du club, François Pinault souhaite davantage de garanties. Selon Ouest-France, plusieurs départs pourraient être privilégiés dès le mercato hivernal.

La défaite face au LOSC (1-2), au Roazhon Park, a visiblement ravivé les interrogations autour du Stade Rennais. Selon les informations rapportées par Ouest-France, les résultats sportifs actuels ne satisfont pas la famille Pinault, qui attend davantage au regard des moyens engagés.

Le quotidien régional pointe notamment les difficultés récurrentes à trouver un véritable alignement entre les différentes composantes du club. « L’alignement des différentes composantes internes et l’incarnation d’une autorité forte semblent toujours difficiles à trouver au Stade Rennais », rapporte Ouest-France.

Dans ce contexte, la famille Pinault a demandé « un processus d’éclaircissements sur le fonctionnement global du club, qui implique ses paramètres de gestion financière ». Une démarche qui témoigne des interrogations de l’actionnaire sur l’organisation et la maîtrise des dépenses. Pour rappel, selon nos informations, Arnaud Pouille et Loïc Désiré sont en première ligne.

De nouvelles économies envisagées dès janvier ?

L’aspect financier constitue justement un autre sujet de préoccupation. Malgré les mesures d’économies déjà engagées et le départ de plusieurs joueurs aux rémunérations importantes, le Stade Rennais pourrait devoir poursuivre ses efforts.

D’après Ouest-France, une nouvelle phase de réduction des dépenses pourrait ainsi concerner les bureaux, mais également l’effectif professionnel. Le prochain mercato hivernal serait particulièrement important dans cette perspective. Le quotidien indique que la priorité serait de « vendre ou se séparer de certains contrats dès janvier », avant d’envisager d’éventuelles arrivées. Certains investissements réalisés durant l’été auraient également suscité des interrogations.

Le mercato hivernal s’annonce donc comme un rendez-vous important pour le Stade Rennais. Selon les éléments rapportés par Ouest-France, la famille Pinault semble attendre une meilleure maîtrise des dépenses et un fonctionnement plus lisible. Un léger déséquilibre financier pourrait être davantage accepté si les performances sportives étaient à la hauteur des investissements consentis. Ce qui n’est pas le cas actuellement, étant donné que le SRFC est actuellement 8e de Ligue 1, à quatre points du podium.