Stade Rennais Mercato : Seko Fofana vers un grand retour au RC Lens cet hiver ?

Le RC Lens pourrait préparer un joli coup pour le mercato hivernal : Pierre Sage aurait pris contact avec Seko Fofana afin d’étudier la possibilité de retrouvailles dans le Nord.

Le RC Lens pourrait bien tenter un retour qui ferait vibrer les supporters sang et or. Selon les informations rapportées par le compte X @Abdel_hamed6, Pierre Sage, pressenti pour revenir au RCL après le départ de Yannick Cahuzac, aurait sondé Seko Fofana en vue d’un potentiel retour au Racing.

Une piste particulièrement séduisante pour les dirigeants lensois, alors que L’Équipe a rapporté que la seule demande potentielle de Pierre Sage pour ce mercato hivernal serait un milieu box-to-box. Ancien capitaine emblématique du Racing, l’international ivoirien connaît parfaitement la maison et conserve une place particulière dans le cœur des supporters. Il est même encore engagé au capital du club à hauteur de 0,62%.

Seko Fofana, un retour qui pourrait faire du bien au RC Lens ?

Parti de Lens à l’été 2023 pour rejoindre Al-Nassr, Seko Fofana avait marqué les esprits durant son premier passage en Artois. Son impact physique, sa capacité à casser les lignes et son leadership avaient largement contribué aux belles performances du Racing.

Depuis, le milieu ivoirien a connu plusieurs expériences, notamment au Stade Rennais avec qui il est sous contrat jusqu’en 2029, avant de retrouver le FC Porto sous la forme d’un prêt. Mais sa situation sportive actuelle pourrait ouvrir la porte à un nouveau changement de destination. En effet, il ne totalise que 138 minutes jouées cette saison au Portugal, avec certains pépins physiques.

Le mercato hivernal pourrait donc réserver une belle surprise aux supporters lensois. Après avoir fait vibrer Bollaert, Seko Fofana pourrait-il retrouver les couleurs sang et or et suivre le même chemin que Pierre Sage ? Affaire à suivre, notamment concernant les modalités d’une éventuelle opération : transfert sec ou prêt. Le Stade Rennais avait déboursé près de 20 millions d’euros pour le recruter en janvier 2025, tandis que son salaire serait estimé à environ 400 000 euros mensuels. Autant dire que le dossier s’annonce complexe financièrement. D’autant plus que Rennes est présidé par un certain Arnaud Pouille, qui connaît parfaitement le RC Lens. Pas sûr, donc, que le club breton soit disposé à faire le moindre cadeau aux Sang et Or !