RC Lens : une piste surprise relance la succession de Cahuzac

Toujours à la recherche du successeur de Yannick Cahuzac, le RC Lens voit un nouveau profil apparaître dans les discussions. Celui de Rudi Garcia, dont le passé au LOSC donnerait une dimension particulière à une éventuelle arrivée en Artois.

Garcia apparaît derrière la priorité Sage

On vous en parlait mardi : Pierre Sage se détachait devant deux autres candidats pour prendre la succession de Yannick Cahuzac. Le dossier vient toutefois de connaître un nouveau développement avec l’apparition du nom de Rudi Garcia.

Selon Morning Foot, qui relaie une information de Mohamed Toubache-Ter, l’ancien entraîneur du LOSC, de l’OM et de l’OL circulerait depuis mardi dans l’entourage du club artésien. Aucun accord ni négociation avancée ne sont néanmoins évoqués à ce stade.

Joseph Oughourlian souhaiterait toujours faire revenir Pierre Sage, parti à Crystal Palace l’été dernier. Mais l’incertitude autour de sa situation oblige logiquement le Racing à travailler sur plusieurs solutions en parallèle.

Le dossier Sage reste encore très flou

Pour le moment, le RC Lens n’aurait transmis aucune proposition contractuelle à son ancien entraîneur. Pierre Sage ne serait par ailleurs pas encore officiellement licencié par Crystal Palace et resterait attendu à l’entraînement jeudi. En cas de départ, il serait toutefois disposé à reprendre immédiatement un projet.

Lens n’a transmis aucune proposition à Pierre Sage pour le moment. Toujours pas officiellement licencié, le technicien serait ouvert à reprendre immédiatement un projet s’il venait à être remercié. — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2120287692936073279

Ces éléments entretiennent le suspense autour de la priorité lensoise. Didier Digard, récemment parti du Havre, plaît également en interne, tandis qu’Habib Beye reste cité parmi les possibilités étudiées par la direction.

Un passé lillois forcément scruté

La piste Garcia ne manquerait pas de faire parler dans le Nord. Le technicien français a dirigé le LOSC entre 2008 et 2013, avec un doublé championnat-Coupe de France décroché en 2011. Un passage marquant chez le grand rival des Sang et Or qui rendrait son arrivée à Lens aussi inattendue que symbolique.

Son expérience constitue en revanche un argument au moment où le RCL cherche à stabiliser une équipe déjà dirigée par Dino Toppmöller puis Yannick Cahuzac cette saison. L’ancien milieu lensois a été écarté après la lourde défaite contre Côme en Ligue des champions (1-9), suivie d’un revers face à l’OM (1-2).

Lens doit désormais accélérer

La trêve internationale offre quelques jours à Joseph Oughourlian pour arrêter son choix, mais le temps presse. Le prochain entraîneur devra relancer un groupe en difficulté tout en devenant déjà le troisième technicien lensois de la saison.

Pierre Sage demeure le favori, sans garantie que son retour puisse rapidement se concrétiser. Rudi Garcia vient donc élargir le champ des possibles, derrière une piste prioritaire encore suspendue à la décision de Crystal Palace.