RC Lens : un favori se détache, deux rivaux restent en embuscade

La succession de Yannick Cahuzac se précise sur le banc du RC Lens. Pierre Sage serait désormais la priorité de Joseph Oughourlian, mais deux autres techniciens restent bien placés en cas d’échec des négociations.

Sage est bien le premier choix

On vous en parlait dès mardi : Pierre Sage est bel et bien sur le coup pour remplacer Yannick Cahuzac. Un nouvel élément vient désormais préciser la hiérarchie établie par la direction du RC Lens.

Selon L’Équipe, dont les informations sont relayées par Lensois.com, Sage serait la priorité de Joseph Oughourlian. Le président lensois apprécierait toujours son ancien entraîneur et n’aurait jamais véritablement coupé le contact après son départ pour Crystal Palace l’été dernier.

Le technicien avait quitté l’Artois après avoir remporté la Coupe de France et qualifié les Sang et Or pour la Ligue des champions. Son expérience anglaise tourne toutefois mal puisque Palace occupe la dernière place du championnat. Sage se retrouve ainsi sur un siège éjectable, quelques mois seulement après son arrivée.

Aucune proposition transmise pour le moment

Un retour immédiat à Bollaert-Delelis n’est cependant pas encore acté. Crystal Palace n’a pas officiellement licencié Pierre Sage, qui reste attendu à l’entraînement jeudi. Le RC Lens ne lui aurait pas non plus transmis de proposition de contrat à ce stade.

Lens n’a pas encore formulé de proposition à Pierre Sage. Toujours pas officiellement licencié par Crystal Palace, le technicien serait néanmoins prêt à reprendre immédiatement un projet s’il était remercié. — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2120287692936073279

La situation contractuelle du Français pourrait compliquer le dossier. Palace serait disposé à s’en séparer, mais aurait eu vent de l’intérêt lensois. Le club londonien pourrait donc tenter d’en tirer profit, alors que l’intégralité des indemnités liées à son départ du Racing n’aurait pas encore été réglée. Le rachat de ses deux dernières années de contrat avait été évalué à environ 5 M€.

Digard et Beye sur la short list

Face à ces incertitudes, les dirigeants lensois ne misent pas tout sur une seule piste. Didier Digard, libre depuis son départ du Havre, figure également parmi les profils étudiés. Foot Mercato avait déjà indiqué mardi que le Racing creusait cette possibilité, tout en maintenant Sage au sommet de sa liste.

Habib Beye complète cette short list. L’ancien entraîneur du Red Star apparaît donc comme une autre solution pour prendre la succession de Cahuzac. La préférence de Joseph Oughourlian est désormais identifiée, mais le calendrier de Crystal Palace et les discussions financières peuvent encore peser lourd dans le choix final du RC Lens.