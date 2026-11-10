RC Lens : Romain Molina balance encore du lourd sur Leca et lâche une bombe une estampillée FC Nantes sur Thauvin !  

Romain Molina a encore fait des révélations sulfureuses sur le cas Jean-Louis Leca au RC Lens. Même Florian Thauvin est cette fois dans la boucle !

Jean-Louis Leca se retrouve une nouvelle fois au centre de la polémique. Alors que le directeur sportif du RC Lens est déjà confronté à une période particulièrement tendue avec une partie des supporters, Romain Molina vient d’en remettre une couche.

Leca a préparé son ascension au RC Lens depuis longtemps

Dans une longue intervention publiée sur X, le journaliste indépendant a livré sa lecture des coulisses de la montée en puissance de l’ancien gardien au sein du club artésien. Et ses propos sont particulièrement sévères. Molina ne remet pas nécessairement en cause le travail réalisé sur le recrutement, notamment lors du mercato estival 2025. Il s’attaque davantage aux méthodes et aux ambitions personnelles qu’il prête au dirigeant lensois. Selon Romain Molina, Jean-Louis Leca aurait anticipé depuis longtemps son arrivée à la direction sportive du Racing. Alors qu’il était encore joueur, l’ancien portier aurait déjà affiché auprès de son entourage sa certitude de devenir un jour directeur sportif du club.

Le journaliste raconte notamment que Leca aurait montré à certains de ses proches un groupe WhatsApp dans lequel figurait Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, afin de démontrer la proximité qu’il avait réussi à établir avec le principal décideur du club. Molina décrit ainsi un dirigeant particulièrement habile dans la construction de ses relations et dans les rapports de pouvoir. Son analyse va même plus loin : il estime que cette capacité à tisser des liens pourrait avant tout servir les intérêts personnels de Leca. Une lecture très critique qui, si elle relève du témoignage et de l’analyse du journaliste, ne constitue pas à elle seule une démonstration des intentions du directeur sportif.

Mogi Bayat aurait ramené Thauvin au RC Lens !

Mais la révélation la plus surprenante concerne probablement Florian Thauvin. L’arrivée du champion du monde 2018 à Lens avait été présentée comme une belle réussite de Jean-Louis Leca. En septembre 2025, le directeur sportif avait d’ailleurs raconté publiquement les coulisses de cette opération. Il expliquait avoir repéré une opportunité, repris contact avec son ancien coéquipier et travaillé pendant plusieurs mois pour le convaincre de rejoindre Bollaert. Une histoire de relations personnelles, de confiance et de projet sportif. Sauf que Romain Molina avance une version différente. Selon le journaliste, contrairement au récit qui a circulé autour de cette signature, c’est Mogi Bayat qui aurait été à la manœuvre dans le dossier Florian Thauvin. Une affirmation particulièrement sensible puisque Bayat est un personnage controversé du milieu des transferts, notamment en raison de ses activités et des dossiers qui ont entouré le football belge et le FC Nantes.

La mention de Mogi Bayat donne une dimension supplémentaire à cette affaire. L’intermédiaire belgo-iranien est régulièrement associé à plusieurs opérations de transferts controversées dans le football français et belge. Son nom a notamment été évoqué dans différents dossiers concernant le FC Nantes, ce qui explique pourquoi cette révélation pourrait faire réagir bien au-delà du RC Lens. Cette sortie intervient dans un climat déjà particulièrement délicat pour Leca. Le directeur sportif est contesté par une partie des supporters lensois, qui lui reprochent notamment sa communication et attendent des explications sur la situation sportive du club.