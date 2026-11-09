RC Lens : un chiffre historique pourrait précipiter la chute de Cahuzac !

Battu par l’OM (1-2) dimanche soir à Bollaert, le RC Lens poursuit sa descente aux enfers. Et pour Yannick Cahuzac, la situation devient particulièrement inquiétante. L’entraîneur des Sang et Or vient d’égaler un triste record historique qui n’avait plus été atteint depuis 1988 !

Rien ne va plus au RC Lens ! Déjà fragilisés par leur défaite dans le derby contre le LOSC (0-1), puis humiliés par Côme en Ligue des Champions (1-9), les Sang et Or ont subi un nouveau coup d’arrêt dimanche soir face à l’OM (1-2). Une troisième défaite consécutive qui plonge un peu plus le club artésien dans la crise. Et au milieu de cette tempête, Yannick Cahuzac commence sérieusement à manquer de solutions. Propulsé sur le banc lensois fin septembre pour succéder à Dino Toppmöller, l’ancien milieu de terrain connaît des débuts particulièrement compliqués. Au point de faire ressurgir un bien triste souvenir de l’histoire du Racing !

Cahuzac fait aussi mal qu’un entraîneur lensois en 1988 !

Comme le souligne Foot Mercato, Yannick Cahuzac affiche désormais un bilan catastrophique de six défaites pour seulement trois victoires en neuf rencontres, toutes compétitions confondues. Du jamais-vu au RC Lens depuis 38 ans ! Il faut en effet remonter à 1988 pour retrouver la trace d’un entraîneur lensois ayant connu un départ aussi difficile.

Un chiffre qui en dit long sur les difficultés actuelles des Sang et Or. Plus inquiétant encore, le RC Lens a déjà concédé autant de défaites au cours de ce seul mois de novembre que durant l’intégralité de la saison dernière. Un contraste saisissant pour une équipe qui ambitionnait de jouer les premiers rôles cette saison.

Et forcément, la pression commence à monter autour de Cahuzac. Malgré le soutien affiché par sa direction après l’humiliation européenne contre Côme, le technicien lensois sait qu’il ne pourra pas éternellement se réfugier derrière les circonstances. Les résultats ne suivent plus, la confiance s’effrite et les supporters commencent à sérieusement s’inquiéter.

La trêve internationale arrive peut-être au meilleur moment pour les Artésiens, qui vont devoir profiter de cette coupure pour retrouver leurs repères. Car si la direction continue de faire confiance à Yannick Cahuzac, une chose est certaine : le RC Lens ne pourra pas se permettre de prolonger cette série noire bien longtemps. Sous peine de voir une saison pleine de promesses tourner au véritable cauchemar !