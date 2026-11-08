RC Lens Mercato : du très lourd débarque pour Ganiou, vers un départ cet hiver ?

Joyau du RC Lens, Ismaëlo Ganiou attire les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le Borussia Dortmund, alors que sa valeur marchande grimpe en flèche.
Le RC Lens pourrait bien avoir entre ses mains l’un des défenseurs les plus convoités de sa génération. Selon les informations relayées par le journaliste Ekrem Konur, le Borussia Dortmund surveille attentivement la situation d’Ismaëlo Ganiou.
Le club allemand ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. Le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame, Côme, l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain suivent également le jeune défenseur central, même si voir l’OM dans cette liste est assez étonnant voire délirant au vu de leurs finances. En Angleterre, Tottenham, Newcastle, Fulham et Brentford auraient aussi observé ses performances au cours de l’année.
Les structures BlueCo, propriétaire notamment de Chelsea, et City Football Group, qui contrôle Manchester City, seraient également attentives à son évolution.
Le RC Lens capable de lâcher Ganiou cet hiver ?
Formé à la Gaillette depuis 2015, Ismaëlo Ganiou représente l’une des belles réussites de la formation artésienne. Après une expérience convaincante en prêt à Annecy, le défenseur de 21 ans a franchi un cap en retrouvant l’effectif professionnel lensois. Ses prestations en Ligue 1 lui ont permis de gagner en visibilité et de rejoindre l’équipe de France Espoirs, avec laquelle il compte cinq sélections.
Conscient de son potentiel, le RC Lens a pris les devants en officialisant sa prolongation jusqu’en juin 2030, le 8 août dernier. Une manière de sécuriser l’avenir d’un joueur à forte valeur sportive et financière. Reste néanmoins une inconnue : sa blessure au genou gauche, qui a nécessité une intervention chirurgicale en octobre, pourrait freiner sa progression et compliquer les éventuelles discussions avec ses prétendants.
Pour le RC Lens, le message est clair : Ismaëlo Ganiou est un investissement d’avenir et les Sang et Or disposent d’une position contractuelle favorable. Mais si une offre colossale arrive dès cet hiver, le club sera-t-il vraiment en mesure de refuser ? La Voix du Nord a précisé ces derniers jours que Lens pourrait encore vendre au prochain mercato, avec Odsonne Édouard sur la liste, et donc peut-être Ganiou…
🚨 #Lens Borussia Dortmund are among the clubs closely monitoring Lens defender Ismaelo Ganiou.🌍 RB Leipzig, Atalanta, Como, Marseille, Monaco and PSG are also tracking the 21-year-old centre-back, while Tottenham, Newcastle United, Fulham and Brentford have followed his progress throughout 2026.📈 The French youngster is additionally on the radar of BlueCo and City Football Group, highlighting the growing interest in one of Europe’s most highly-rated young defenders.📋 Under contract with Lens until 2030 and a five-time France U21 international, Ganiou is currently valued at around €30 million.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 8, 2026
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