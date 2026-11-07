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RC Lens : Cahuzac prépare un gros coup de balai face à l’OM, trois changements attendus ?

Par William Tertrin2 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Après l’humiliation contre Côme (1-9), Yannick Cahuzac prépare une réaction face à l’OM, avec plusieurs changements attendus dans le onze lensois, mais sans révolution tactique.

Le RC Lens n’a plus le droit à l’erreur. Après avoir sombré face à Côme (1-9), mercredi en Ligue des champions, puis perdu le derby contre Lille (0-1), le Racing retrouve Bollaert ce dimanche (20h45) avec une énorme pression sur les épaules. Face à l’Olympique de Marseille, Yannick Cahuzac doit impérativement relancer son équipe.

Mais le technicien lensois semble avoir une première certitude : il ne devrait pas bouleverser son système de jeu, selon L’Équipe. Malgré les interrogations suscitées par les dernières prestations, la défense à trois devrait être maintenue. Le chantier se situerait davantage dans le choix des hommes que dans l’organisation tactique.

Gradit et Sotoca de retour, Mesloub en embuscade ?

Plusieurs changements sont néanmoins attendus dans le onze de départ. La principale bonne nouvelle concerne Jonathan Gradit. Le défenseur a repris l’entraînement et s’est déclaré capable de disputer 90 minutes face aux Marseillais. Son retour pourrait apporter de l’expérience et de la stabilité à un secteur défensif qui a complètement sombré contre Côme.

Florian Sotoca apparaît également comme une option sérieuse pour retrouver une place de titulaire. Son expérience et son engagement pourraient être précieux dans un rendez-vous où le Racing devra montrer un tout autre visage.

Enfin, le jeune Mezian Mesloub pourrait lui aussi profiter de ce contexte pour gagner du temps de jeu. Le milieu offensif, qui fêtera d’ailleurs ses 17 ans ce dimanche, représente une option intéressante pour apporter de la fraîcheur et de l’audace.

Cahuzac attendu au tournant contre Marseille

Attention toutefois, le Racing doit composer avec plusieurs absences. Odsonne Édouard, Abdallah Sima, Ismaëlo Ganiou et Maik Nawrocki sont toujours indisponibles. Franjo Ivanovic, touché à la tête contre Côme, est également forfait pour la réception de l’OM.

Une chose est certaine : dimanche, les Sang et Or devront afficher un tout autre visage. Face à un OM en confiance après son succès contre le Bayer Leverkusen (1-0), le Racing joue bien plus que trois points. Il doit aussi retrouver la confiance de ses supporters.

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