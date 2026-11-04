RC Lens – Côme (1-9) : humilié et honteux, Lens se fait ouvrir à Bollaert, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce mercredi soir, quelques jours après une prestation indigeste dans le derby du Nord, le RC Lens a réalisé l’exploit… d’être encore plus mauvais, certes face à une équipe de Côme bien plus supérieure, mais avec neuf fois plus de buts encaissés. Voici les notes des joueurs du Racing, qui ont tous reçu la copieuse note de 0/10 après la plus grosse humiliation de l’histoire de la Ligue des Champions.

RISSER 0

Il touche le ballon mais n’arrive pas à l’empêcher de rentrer dans le but sur le 1-0. Décisif ensuite sur la frappe de Paz (24e), il se fait ouvrir comme ses partenaires et encaisse les buts à la volée de Douvikas (triplé), Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina, puis Papaccioli.

AGUILAR 1

En panique défensivement, il a doucement mais sûrement pris l’eau face aux assauts italiens, mais a quand même un point de plus que ses coéquipiers pour avoir marqué un très joli but sur une volée croisée du droit à la 65e minute.

BAIDOO 0

Pris de vitesse sur les ballons en profondeur, il a aussi été acteur du naufrage à sa manière. Et c’est dommage, car il revenait plutôt bien sur ces derniers matchs.

ANTONIO 0

Auteur d’une belle entrée dans le derby, il a été noyé ce soir par toutes les attaques adverses. Totalement à la ramasse.

SKORAS 0

Totalement absent des débats, il lâche totalement Valle sur la gauche pour le laisser centrer gentiment et servir Douvikas sur un plateau pour le 2-0. Nonchalant au maximum sur l’action du 3-0, il est aussi inexistant offensivement, et a cédé sa place dès la mi-temps pour l’entrée d’Abdulhamid. Une belle affaire pour 6 millions d’euros au mercato estival !

CUISANCE 0

Dur d’exister face à une équipe qui a aligné quatre milieux relayeurs au total, si l’on inclut également Da Cunha et Caqueret. Pas surprenant donc de l’avoir vu se faire totalement manger dans l’entrejeu (5 duels gagnés sur 12 et 6 récupérations).

HAIDARA 0

Pas grand chose non plus à se mettre sous la dent face à l’immense activité du milieu de terrain comasque. Comme Cuisance, il n’a pas pesé dans les duels et a beaucoup souffert, avant de sortir à la 70e pour l’entrée de Bulatovic.

UDOL 0

Il a passé plus de temps sur la pelouse que Skoras à droite, mais n’a pas vraiment saisi l’opportunité d’être meilleur. Nico Paz ou encore Da Cunha se sont totalement régalés face à la faiblesse de ce couloir gauche.

THAUVIN 0

Transparent dans le derby, il a tenté d’allumer la première mèche sur un tir de loin dès la 2e minute. Il est tout de même passeur décisif sur le but d’Aguilar. Sorti à la 70e pour l’entrée de Kadile.

HAZARD 0

C’est le Lensois qui a le plus tenté ce soir (3 tirs), sans réussite aucune. Il aurait tout de même pu être passeur décisif sur un bon ballon mal négocié d’Ivanovic en première période.

IVANOVIC 0

Un seul pauvre tir capté par Butez, et le néant. Sur un contre, il est totalement seul et fait le pire choix en essayant d’aller à l’abordage au lieu de servir un partenaire (25e). Sorti logiquement à la mi-temps pour l’entrée de Mesloub.