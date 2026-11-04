RC Lens : deux banderoles cinglantes des supporters contre leurs joueurs après le derby !

Les supporters du RC Lens ont déployé deux banderoles incisives contre leurs joueurs après la défaite dans le derby face au LOSC.

Le derby du Nord perdu vendredi dernier par le RC Lens face au LOSC (1-0) n’a visiblement pas plu aux supporters lensois. Déçus par la prestation de leur équipe face au rival lillois, les ultras lensois ont profité de la réception de Côme, ce mercredi soir en Ligue des Champions, pour faire passer un message particulièrement cinglant à leurs joueurs et à leur direction. Quelques secondes avant le coup d’envoi de cette quatrième journée de la phase de ligue, deux banderoles ont ainsi été déployées dans les tribunes.

Deux banderoles ont fleuri avant RC Lens – Côme !

Les supporters du RC Lens n’ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur colère après la défaite face au LOSC. « Derby : nous n’étions pas les seuls absents au stade », pouvait-on lire sur une première banderole, en référence à la prestation décevante des Sang et Or. Une seconde enfonçait encore un peu plus le clou : « Derby : merci au club de nous avoir évité de vivre cette purge ». Deux messages particulièrement forts, directement adressés aux joueurs lensois, auxquels les ultras reprochent leur manque de répondant lors de ce rendez-vous très attendu face au rival lillois.

Cette sortie des ultras intervient alors que les hommes de Yannick Cahuzac tentaient de se relancer sur la scène européenne face à Côme. Battu lors de ses deux précédentes rencontres de Ligue des Champions, le RC Lens avait besoin d’un résultat positif pour rester dans la course à la qualification pour les barrages. Mais au-delà de l’enjeu sportif, les Sang et Or devaient également tenter de regagner la confiance de leurs supporters après la désillusion vécue face au LOSC. Un message que les joueurs lensois auront certainement reçu avant de retrouver leur public à Bollaert.