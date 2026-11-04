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FC Nantes : le verdict est tombé pour la blessure de Saïdou Sow, il est lourd !

Par Fabien Chorlet -
Saïdou Sow (FC Nantes)

Blessé au genou face à Clermont, Saïdou Sow pourrait manquer plusieurs semaines de compétition avec le FC Nantes.

Gros coup dur pour le FC Nantes et Grégory Poirier ! Déjà en difficulté en Ligue 2, avec une série de quatre matchs consécutifs sans victoire, les Canaris pourraient être privés de Saïdou Sow pendant plusieurs semaines. Titulaire vendredi dernier lors du match nul concédé face à Clermont (1-1), le défenseur central guinéen avait été contraint de quitter ses partenaires dès la 16e minute de jeu après s’être blessé au genou gauche. Et les premières nouvelles concernant son état de santé ne sont pas rassurantes.

Saïdou Sow touché au ménisque, plusieurs semaines d’absence redoutées !

Selon les informations de Ouest-France, Saïdou Sow souffrirait d’une blessure au ménisque du genou gauche. Si la durée exacte de son indisponibilité reste encore à préciser, l’ancien joueur du RC Strasbourg pourrait être éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale de novembre. Une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes, qui pourrait donc devoir se passer de son défenseur central lors de ses trois prochaines rencontres de Ligue 2. Un nouveau casse-tête en perspective pour Grégory Poirier, déjà confronté à plusieurs absences au sein de son effectif.

Un nouveau problème défensif pour Grégory Poirier

Cette possible indisponibilité tombe particulièrement mal pour les Canaris, actuellement 15es et premiers non-relégables de Ligue 2. Alors que le FC Nantes tentera de renouer avec la victoire ce samedi (20h) sur la pelouse du Pau FC, Grégory Poirier devra vraisemblablement revoir ses plans en défense, d’autant que Ryad Hachem, lui aussi sorti sur blessure face à Clermont, reste incertain. Dans une période délicate sur le plan sportif, le technicien nantais pourrait ainsi être privé de deux titulaires pour ce déplacement important dans la course au maintien. Reste désormais à connaître la gravité exacte de la blessure de Saïdou Sow et la date de son éventuel retour à la compétition.

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