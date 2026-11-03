Ancien milieu de terrain du FC Nantes, Alejandro Bedoya (39 ans) a officiellement annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Les supporters sont en pleurs.

Alejandro Bedoya a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Après près de vingt années passées sur les terrains, l’international américain a publié un message d’adieu chargé d’émotion. Chez les supporters du FC Nantes, cette annonce a immédiatement ravivé de nombreux souvenirs, notamment celui de son célèbre chant avec la Tribune Loire.

Trois saisons marquantes sous le maillot du FC Nantes

« Le moment est venu, et quel voyage cela a été ! » C’est avec ces mots qu’Alejandro Bedoya a annoncé sa retraite. Dans son message, l’ancien Canari revient sur près de deux décennies consacrées au football professionnel. Il reconnaît qu’il n’est jamais facile de tourner la page d’une activité qui a occupé une place aussi importante dans sa vie. L’Américain d’origine colombienne décrit le football comme un privilège qui lui a énormément apporté. Un sport qui l’a façonné, mis à l’épreuve et permis de vivre une aventure dont il restera profondément reconnaissant. Au cours de sa carrière, Alejandro Bedoya a évolué dans plusieurs clubs, notamment les Rangers FC, Helsingborgs IF, le FC Nantes et le Philadelphia Union, où il a passé les dix dernières années de son parcours.

Bedoya a également défendu les couleurs de la sélection américaine, avec laquelle il a notamment disputé une Coupe du monde. Arrivé sur les bords de l’Erdre à l’été 2013, le milieu de terrain a porté le maillot jaune et vert pendant trois saisons. Il a disputé 87 rencontres de Ligue 1 et inscrit 11 buts dans le championnat, pour un total de 14 réalisations toutes compétitions confondues. Dans sa vidéo d’adieu, il remercie les entraîneurs, les coéquipiers et les membres des staffs rencontrés tout au long de son parcours. Il explique notamment que l’ambiance des vestiaires et les liens noués avec les autres joueurs lui manqueront particulièrement.

« I believe that we will win », un souvenir indélébile à Nantes

À Nantes, Bedoya n’a pas seulement laissé le souvenir de ses performances sportives. Le milieu américain avait aussi créé un lien particulier avec les supporters, notamment grâce à son fameux « I believe that we will win » repris avec la Tribune Loire. Cette proximité avec le public a marqué les esprits. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont tenu à lui rendre hommage après l’annonce de sa retraite.

« Merci pour les souvenirs avec la Tribune Loire du FC Nantes », écrit l’un d’eux. Un autre lui adresse un message tout aussi chaleureux : « Merci pour tout ce que tu as donné pour le FCNantes !! « I believe that we will win !! » Bonne continuation à toi pour la suite. » D’autres témoignages résument l’attachement des supporters : « NANTES POUR TOUJOURS TA MAISON. Je crois que nous allons gagner », ou encore « Merci pour tout légende ». Un dernier message souligne particulièrement le lien créé entre le joueur et le club : « À jamais nantais et à jamais dans nos cœurs. »