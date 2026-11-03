Romain Molina a dévoilé les coulisses épicées du départ imminent de Paulo Fonseca de l’OL.

Le départ de Paulo Fonseca de l’OL serait avant tout venu de lui-même. Dans une sortie remarquée, Romain Molina affirme que le technicien portugais aurait insisté auprès de la direction pour quitter le club, alors qu’un accord avec le Sporting Portugal était déjà trouvé. Il évoque également des tensions autour de la communication de l’entraîneur et des raisons personnelles derrière sa décision.

Fonseca a lui-même réclamé son départ

Romain Molina apporte une version qui contraste avec l’idée d’un OL désireux de se séparer de son entraîneur. Selon lui, le club lyonnais n’aurait initialement pas souhaité voir Paulo Fonseca partir. Le journaliste rappelle que le technicien percevrait environ 400 000 euros par mois, ce qui représente une charge importante pour un club confronté à des difficultés financières. Malgré cet enjeu économique, Molina assure que la direction n’aurait pas cherché à provoquer son départ. « L’OL, au début, ne voulait pas d’un départ de Fonseca et c’est lui qui a insisté, notamment auprès de Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif dans son bureau », affirme-t-il sur sa chaîne Youtube.

Le journaliste évoque également le fonctionnement de l’entourage de Fonseca depuis son arrivée à l’OL. Selon son récit, une cellule de communication liée à l’entraîneur aurait entretenu un discours positif à son sujet auprès de journalistes et d’autres interlocuteurs, tout en pointant parfois les difficultés du club et du recrutement. Cette stratégie aurait, d’après Molina, contribué à installer une forme de double communication au sein de l’Olympique Lyonnais et à provoquer des tensions. Il revient aussi sur certaines déclarations publiques de Fonseca, qu’il estime parfois en décalage avec les messages officiels du club. Des éléments qui, selon lui, auraient compliqué les relations autour de l’entraîneur.

Un accord déjà trouvé avec le Sporting ?

Romain Molina insiste toutefois sur la dimension personnelle de cette décision. Il décrit un Paulo Fonseca très ému lorsqu’il aurait demandé à quitter Lyon, et réfute l’idée que ses larmes auraient été feintes. Le journaliste évoque notamment la situation familiale de l’entraîneur, dont l’épouse est ukrainienne, ainsi que son éloignement du Portugal. Le Sporting occuperait une place particulière dans sa vie : Fonseca aurait depuis longtemps exprimé le souhait d’entraîner le club lisboète. « C’est son club, ce n’est pas une bêtise », souligne Molina, qui présente ce retour au Portugal comme un projet nourri depuis plusieurs années.

Autre révélation avancée par le journaliste : Paulo Fonseca aurait déjà trouvé un accord avec le Sporting Portugal au moment où il a demandé à l’OL de le laisser partir. Molina évoque une rémunération comprise entre 3,5 et 4 millions d’euros nets par an dans le cadre de ce projet. Il estime que l’aspect financier compte, mais qu’il ne constitue pas l’unique motivation du technicien portugais. Cette version soulève une question sur le contraste entre les démarches qui auraient été entreprises en coulisses et certaines prises de parole publiques de Fonseca. Le journaliste juge la situation surprenante, tout en reconnaissant le poids des raisons émotionnelles et familiales. À travers ses révélations, Romain Molina décrit un départ qui ne serait donc pas simplement lié aux difficultés sportives ou financières de l’Olympique Lyonnais.