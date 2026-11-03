Propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum pourrait faire rapidement son retour dans le monde de la NBA. À moins que le PSG ne passe par là.

Larry Tanenbaum ne manque pas de projets. Le propriétaire de l’ASSE vient officiellement de vendre ses parts au sein de Maple Leaf Sports mais cette opération ne signifie pas que l’homme d’affaires canadien compte s’éloigner du monde du sport.

Tanenbaum multiplie les investissements dans le sport

L’actionnaire majoritaire de l’ASSE a récemment créé le Toronto Tempo, première franchise de WNBA au Canada, avant d’investir dans la ligue professionnelle nord-américaine de hockey féminin. Il pourrait désormais s’attaquer à un projet encore plus ambitieux : le développement de la NBA en Europe.

Selon le Sport Business Journal, Tanenbaum convoite la franchise londonienne du projet NBA Europe. La nouvelle compétition pourrait voir le jour dès octobre 2027, avec ou sans partenariat avec l’EuroLeague. Plusieurs grandes villes européennes devraient être représentées, notamment Manchester, Lyon, Rome, Milan, Athènes, Berlin, Munich, Istanbul, Paris, Madrid et Londres. Les deux capitales, française et britannique, sont considérées comme des marchés particulièrement importants pour le développement de cette nouvelle ligue.

Le PSG aussi dans la boucle

La concurrence s’annonce particulièrement rude pour obtenir la franchise de Londres. Plusieurs candidats seraient en lice : un consortium associé à Daniel Levy, ancien président exécutif de Tottenham, un autre porté par la famille Lewis, un groupe dirigé par Todd Boehly, ancien président de Chelsea, ainsi qu’un projet provenant du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. Dans le projet NBA Europe, Paris fait partie des marchés stratégiques. Le PSG serait considéré comme le favori pour obtenir la franchise de la capitale française. Le club parisien pourrait ainsi devenir un acteur majeur de cette nouvelle compétition, dont le lancement est envisagé pour octobre 2027.

En face, la bataille est particulièrement intense à Londres. Larry Tanenbaum serait l’un des candidats sérieux pour décrocher la franchise britannique, avec une proposition estimée à un milliard de dollars. Un projet qui place indirectement le propriétaire de l’ASSE dans la même course au développement du basket européen que le PSG. Pour les autres villes européennes, le prix d’entrée devrait se situer entre 500 millions et un milliard de dollars, toujours selon la même source. Si sa candidature aboutissait, Larry Tanenbaum devrait partir de zéro pour bâtir sa franchise londonienne.