ASSE : Cathro fustige ses joueurs et remercie Guingamp !

L’ASSE a sombré samedi soir à Guingamp (3-0), livrant de très loin sa plus mauvaise prestation depuis le début de la saison. Très remonté, Ian Cathro a pointé du doigt les nombreuses défaillances de son équipe. Mais le technicien écossais veut aussi voir dans cette humiliation une leçon salutaire pour la suite.

Quelle désillusion ! En quête d’une quatrième victoire consécutive, l’ASSE est complètement passée à côté de son rendez-vous au Roudourou. Balayés par Guingamp (3-0), les Verts ont pris une véritable leçon de football. Une leçon d’engagement, d’intensité et d’humilité. D’entrée, les Stéphanois ont affiché un visage inquiétant, sans inspiration ni agressivité. Le poteau trouvé par Breum (26e) n’aura été qu’un trompe-l’œil. Derrière, Kielt a ouvert le score (35e), Averlant a doublé la mise d’une frappe somptueuse (49e) et Samoura a achevé le naufrage (85e). Une gifle. Inattendue. Une bonne grosse claque, vraiment pas volée.

« Mon sentiment ? La colère ! »

Évidemment, il y avait de la déception, et même de la colère, au coup de sifflet final. Ian Cathro n’a d’ailleurs pas cherché à masquer son irritation au micro de beIN Sports. « Mon sentiment ? La colère. C’est une question simple avec une réponse simple. On est parti comme une équipe organisée puis c’est devenu plus chaotique. Je veux être un coach qui arrive à imposer son jeu à l’adversaire mais ce qui est important pour moi, c’est de comprendre comment on a pu en arriver là, comment on a pu se désorganiser comme ça. Je pense qu’on s’est perdu après le premier but. »

Le constat est lucide. « Il y a eu de nombreuses erreurs. En attaque, on a quelqu’un qui glisse, ou un ballon qui fuse… D’un point de vue individuel et collectif, on était loin, loin, loin de ce qu’on devait faire. Je pense qu’on a pris et appris une leçon ce soir. »

« Guingamp va nous aider, staff comme joueurs »

Mais fidèle à sa philosophie, Cathro refuse de s’arrêter au résultat. Pour lui, cette claque doit servir à faire grandir son groupe. Et son staff, dont il n’élude pas la responsabilité.

« Quand on connaît une soirée comme celle-ci, il faut pouvoir la transformer en quelque chose de positif. Aujourd’hui, on a joué de manière un peu différente et ça ne s’est pas si bien passé que ça. Il faut qu’on garde notre structure. Si notre équipe est au bord du chaos, c’est compliqué. Notre équipe doit être organisée, et ce soir elle ne l’était pas. »

Avant cette conclusion étonnante : « Ceux comme celui de ce soir peuvent perturber un groupe ou lui servir dans la construction d’un projet. Guingamp va nous aider, nous, staff comme joueurs. »

Un sérieux rappel à l’ordre pour les Verts

Les Verts se seraient-ils vus trop beaux ? Toujours est-il qu’ils n’y étaient pas, samedi soir. Ni défensivement, ni offensivement. Après Dunkerque, Guingamp est venu leur rappeler une réalité incontournable : en Ligue 2, le talent ne suffit pas. Il faut de l’engagement, de la rigueur et du respect pour chaque adversaire.

Au Roudourou, l’addition aurait même pu être plus salée. Inquiétant, notamment derrière, où Mamour Ndiaye a vécu une soirée très compliquée. De quoi raviver les interrogations sur le poste de gardien, alors que Larsonneur est blessé et que Maubleu a encore brillé avec Pau, victorieux vendredi à Metz…