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RC Lens : nouveau rebondissement sur la sortie de Todibo dans le derby

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 22:30
Mbappé et Todibo

Alors que Jean-Clair Todibo a été présenté comme particulièrement remonté après son remplacement face au LOSC, une autre séquence vient nuancer l’interprétation de son attitude.

Le comportement de Jean-Clair Todibo lors du derby entre Lille et le RC Lens continue de faire parler. Remplacé à la 62e minute lors de la défaite lensoise (1-0), le défenseur a affiché des signes d’agacement au moment de quitter la pelouse. Une séquence largement commentée, notamment dans L’Équipe du soir, où Dave Appadoo s’est montré particulièrement sévère envers le joueur.

« Todibo est dans le dur, physiquement et mentalement. Attention à sa réputation car il n’a pas laissé que des bons souvenirs », a notamment déclaré le chroniqueur. Mais une autre lecture de la séquence commence à circuler sur les réseaux sociaux.

Todibo finalement tout sourire ?

C’est notamment la remarque de plusieurs supporters, qui soulignent qu’un peu plus tard dans la rencontre, les commentateurs de Ligue 1+ auraient décrit un Todibo affichant un grand sourire sur le banc. Un élément qui donne évidemment une autre dimension à la réaction du joueur au moment de son remplacement. Était-il réellement aussi remonté que certaines images pouvaient le laisser penser ? Ou une partie de la séquence a-t-elle été interprétée trop rapidement ?

Une chose est certaine : la sortie du défenseur lensois a pris une place importante dans les débats après la défaite face au LOSC. Battu 1-0 sur un but d’Olivier Giroud en fin de rencontre, le RC Lens doit surtout retenir une prestation collective décevante. Comme d’habitude dans les derbys à Pierre-Mauroy…

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