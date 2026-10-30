À LA UNE DU 30 OCT 2026
[22:05]FC Barcelone : Flick donne son feu vert pour une recrue cet hiver !
[21:05]PSG : Hakimi frappe trois fois et signe une première retentissante
[20:43]OM : le couperet est tombé pour un jeune talent de Genesio
[20:23]LOSC, RC Lens : les choix forts sont tombés pour le derby
[20:06]RC Lens : la compo de Cahuzac pour le 125e derby du Nord face au LOSC
[20:03]PSG : Paris renverse Le Havre et franchit une barre jamais atteinte
[19:44]Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe
[19:23]OL : Un nouveau gros coup dur se profile au milieu !
[19:03]LOSC, RC Lens : Cabella égratigne Bollaert avant le derby !
[18:43]OL : le nouveau rôle de la pépite lyonnaise change tout

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : la compo de Cahuzac pour le 125e derby du Nord face au LOSC

Par William Tertrin - 30 Oct 2026, 20:06
Florian Thauvin lors du dernier LOSC - RC Lens

Voici la compo officielle du RC Lens pour le 125e derby du Nord face au LOSC.

Ce vendredi soir, le RC Lens se déplace sur la pelouse du LOSC pour le 125e derby du Nord. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé de titulariser Thorgan Hazard en numéro 9. Coup d’envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du RC Lens

Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin (cap), Hazard, Sotoca.

La compo du LOSC

Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André (cap) – Mbappé, Haraldsson, Diaoune.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot