RC Lens : la compo de Cahuzac pour le 125e derby du Nord face au LOSC

Voici la compo officielle du RC Lens pour le 125e derby du Nord face au LOSC.

Ce vendredi soir, le RC Lens se déplace sur la pelouse du LOSC pour le 125e derby du Nord. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé de titulariser Thorgan Hazard en numéro 9. Coup d’envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du RC Lens

Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin (cap), Hazard, Sotoca.

La compo du LOSC

Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André (cap) – Mbappé, Haraldsson, Diaoune.