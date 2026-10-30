À LA UNE DU 30 OCT 2026
[19:44]Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe
[19:23]OL : Un nouveau gros coup dur se profile au milieu !
[19:03]LOSC, RC Lens : Cabella égratigne Bollaert avant le derby !
[18:43]OL : le nouveau rôle de la pépite lyonnaise change tout
[18:23]ASSE : la recrue estivale promise au très haut niveau
[18:03]Real Madrid : le verdict tombe dans la bataille pour la défense
[17:41]ASSE : Guingamp annonce la couleur avant le choc du Roudourou !
[17:30]Pronostic FC Barcelone – Alavés (31/10) : prono, cotes et compos
[17:21]FC Barcelone : La Premier League s’attaque au gros coup à 50 M€ !
[17:01]OL : Fonseca refuse de céder au doute avant Angers

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe

Par Louis Chrestian - 30 Oct 2026, 19:44
Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe

Zinédine Zidane doit composer avec de nombreux blessés et adapter ses plans. Dans le même temps, le Real Madrid se retrouve cité en Chine dans un dossier lié à Kylian Mbappé.

De nombreux blessés pour Zidane

Les mauvaises nouvelles s’accumulent autour de Zinédine Zidane. D’après le programme présenté par Foot Mercato dans son JT ce vendredi, le technicien français va devoir s’adapter face à une véritable hécatombe.

La source ne donne toutefois pas davantage de précisions dans sa présentation sur l’identité des joueurs concernés ni sur la nature de leurs blessures. Une situation qui oblige malgré tout Zidane à revoir ses plans et à chercher des solutions dans un contexte forcément délicat.

La gestion de l’effectif devient donc un enjeu central. Entre les changements à effectuer et la nécessité de préserver les éléments disponibles, l’ancien entraîneur du Real Madrid dispose d’une marge de manœuvre réduite.

Le Real Madrid cité dans l’affaire Mbappé

Autre sujet évoqué : la Chine accuse le Real Madrid dans une affaire concernant Kylian Mbappé. Là encore, aucun détail supplémentaire n’est fourni dans la présentation du JT sur la nature exacte des accusations formulées.

Le club merengue et l’attaquant français se retrouvent ainsi au cœur d’une nouvelle actualité suivie au-delà des frontières européennes. Le dossier vient alimenter l’actualité du Real Madrid, déjà particulièrement dense sur le terrain comme en dehors.

Cancelo répond après les revers contre Paris et Madrid

Dans un autre dossier, João Cancelo a pris la parole après les défaites concédées face au PSG et au Real Madrid. Le latéral portugais a répondu aux critiques apparues à la suite de ces deux résultats.

Cette réaction illustre la pression qui accompagne chaque contre-performance au plus haut niveau. Battu par deux poids lourds européens, Cancelo n’a pas laissé les critiques s’installer sans réagir.

Une actualité chargée autour de Madrid

Entre les difficultés rencontrées par Zidane, le dossier chinois impliquant Mbappé et les réactions provoquées par les derniers résultats, le Real Madrid reste au centre de plusieurs sujets. Si les contours de l’hécatombe évoquée autour du technicien français doivent encore être précisés, celui-ci est déjà contraint de s’adapter.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Real Madrid
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot