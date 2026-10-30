Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe

Zinédine Zidane doit composer avec de nombreux blessés et adapter ses plans. Dans le même temps, le Real Madrid se retrouve cité en Chine dans un dossier lié à Kylian Mbappé.

De nombreux blessés pour Zidane

Les mauvaises nouvelles s’accumulent autour de Zinédine Zidane. D’après le programme présenté par Foot Mercato dans son JT ce vendredi, le technicien français va devoir s’adapter face à une véritable hécatombe.

La source ne donne toutefois pas davantage de précisions dans sa présentation sur l’identité des joueurs concernés ni sur la nature de leurs blessures. Une situation qui oblige malgré tout Zidane à revoir ses plans et à chercher des solutions dans un contexte forcément délicat.

La gestion de l’effectif devient donc un enjeu central. Entre les changements à effectuer et la nécessité de préserver les éléments disponibles, l’ancien entraîneur du Real Madrid dispose d’une marge de manœuvre réduite.

Le Real Madrid cité dans l’affaire Mbappé

Autre sujet évoqué : la Chine accuse le Real Madrid dans une affaire concernant Kylian Mbappé. Là encore, aucun détail supplémentaire n’est fourni dans la présentation du JT sur la nature exacte des accusations formulées.

Le club merengue et l’attaquant français se retrouvent ainsi au cœur d’une nouvelle actualité suivie au-delà des frontières européennes. Le dossier vient alimenter l’actualité du Real Madrid, déjà particulièrement dense sur le terrain comme en dehors.

Cancelo répond après les revers contre Paris et Madrid

Dans un autre dossier, João Cancelo a pris la parole après les défaites concédées face au PSG et au Real Madrid. Le latéral portugais a répondu aux critiques apparues à la suite de ces deux résultats.

João Cancelo répond aux critiques après les défaites contre le PSG et le Real Madrid. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2115919184672780703

Cette réaction illustre la pression qui accompagne chaque contre-performance au plus haut niveau. Battu par deux poids lourds européens, Cancelo n’a pas laissé les critiques s’installer sans réagir.

Une actualité chargée autour de Madrid

Entre les difficultés rencontrées par Zidane, le dossier chinois impliquant Mbappé et les réactions provoquées par les derniers résultats, le Real Madrid reste au centre de plusieurs sujets. Si les contours de l’hécatombe évoquée autour du technicien français doivent encore être précisés, celui-ci est déjà contraint de s’adapter.