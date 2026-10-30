OM : le couperet est tombé pour un jeune talent de Genesio

Après un début de saison encourageant, Keyliane Abdallah connaît un premier coup d’arrêt à l’OM. Rétrogradé en Pro2 après la défaite au Havre (4-3), le jeune ailier n’est pas assuré de retrouver le groupe contre Toulouse.

Abdallah rétrogradé après Le Havre

Keyliane Abdallah découvre la première zone de turbulences de sa jeune carrière. Apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour deux buts inscrits, l’ailier de 20 ans avait réussi à se faire une place dans la rotation de Bruno Genesio. Son entrée en jeu au Havre a toutefois changé la donne.

Très déçu par sa prestation lors de la défaite marseillaise (4-3), le technicien de l’OM a décidé de le renvoyer avec la Pro2. Une mesure forte pour un élément prometteur qui venait de franchir plusieurs étapes dans la hiérarchie phocéenne. Le parcours et le profil de Keyliane Abdallah restent ceux d’un joueur encore en phase d’apprentissage au plus haut niveau.

Genesio refuse de parler de sanction

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Toulouse, Bruno Genesio a tenu à clarifier sa décision. L’entraîneur marseillais assure ne pas avoir cherché à punir son jeune joueur, malgré ses critiques formulées après la rencontre au Havre.

« Ce n’est pas une sanction. Je ne suis pas là pour punir, ce n’est pas ma façon de gérer les joueurs. C’est une décision purement réfléchie qui a pour but de les faire avancer », a expliqué Genesio. Le message envoyé est donc avant tout sportif : Abdallah doit profiter de ce passage en Pro2 pour corriger ce qui n’a pas convaincu son entraîneur.

Après son coup de gueule face au Havre, Bruno Genesio a également défendu Angel Gomes : « On aime bien avoir des boucs émissaires, mais Angel a fait de bons matches. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116170702009020883

Une place incertaine contre Toulouse

Cette mise au point ne garantit pas pour autant un retour immédiat d’Abdallah chez les professionnels. Rien n’indique, à ce stade, que l’ailier figurera dans le groupe convoqué pour affronter Toulouse dimanche à 20h45. Genesio pourrait choisir de prolonger son passage avec la réserve afin de donner davantage de poids à sa décision.

Le jeune Marseillais doit désormais répondre sur le terrain après ce premier avertissement. Ses 11 apparitions et ses deux buts témoignent de la confiance qui lui a déjà été accordée, mais aussi des attentes qui l’accompagnent. Sa réaction en Pro2 déterminera sans doute la durée de ce coup d’arrêt et la date de son retour dans la rotation de l’OM.