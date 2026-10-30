OM Mercato : un nouveau cador européen fonce sur Højbjerg, ça coince déjà !

Le FC Séville s’intéresserait à Pierre-Emile Højbjerg pour le mercato hivernal, mais le salaire du milieu danois de l’OM pourrait rapidement refroidir les ambitions espagnoles.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg à l’Olympique de Marseille devrait de nouveau s’inviter au cœur des discussions lors du prochain mercato hivernal. Selon le média espagnol Orgullo Biri, le FC Séville (6e de Liga) apprécierait le profil du milieu international danois et envisagerait de se positionner pour renforcer son entrejeu en janvier.

À 31 ans, le Marseillais possède une expérience précieuse du football européen. Passé notamment par le Bayern Munich, Southampton et Tottenham, il apporterait au club andalou son impact physique, sa rigueur défensive et son leadership.

Un obstacle financier majeur pour Séville

Si le profil de Pierre-Emile Højbjerg séduit les dirigeants sévillans, sa situation contractuelle et ses exigences salariales compliquent sérieusement le dossier. Le Danois est lié à l’OM jusqu’en juin 2028, et son salaire représente un investissement important pour le club phocéen (500 000 euros mensuels bruts)

D’après Orgullo Biri, le FC Séville devrait d’abord dégager des ressources financières, notamment grâce à d’éventuelles ventes, avant de pouvoir envisager une offensive. Le montant du transfert constituerait également un élément déterminant.

Après un été mouvementé autour de son avenir, Højbjerg reste un joueur dont la situation mérite attention à Marseille. Comme relayé sur notre site ce jeudi, il aurait demandé à partir cet hiver et son départ pourrait donc permettre à l’OM d’alléger sa masse salariale, à condition de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. Une chose est certaine : si Séville souhaite passer à l’action, l’équation financière sera au cœur du dossier Højbjerg.