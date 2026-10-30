Flashback, il y a un an : Tanenbaum, milliards et ambitions : l’ASSE a-t-elle tenu sa promesse ?

Il y a un an, Saint-Étienne rêvait grand avec les milliards annoncés de Larry Tanenbaum, décidé à tout miser sur la remontée et l’avenir des Verts. Un an plus tard, le club caracole en tête de Ligue 2, mais l’heure n’est plus aux folies financières : place à la stabilité et à la gestion serrée.

Quand l’ASSE rêvait en vert… et en milliards

Le 30 octobre 2025, l’actualité stéphanoise avait de quoi donner le tournis : Larry Tanenbaum, tout juste octogénaire, s’apprêtait à vendre ses parts dans les franchises sportives de Toronto pour injecter près de deux milliards de dollars dans l’ASSE. Les chiffres s’alignaient, les promesses aussi : près de 100 millions d’euros déjà investis, un mercato hivernal annoncé comme retentissant, et la ferme intention de ne pas laisser les Verts s’installer en Ligue 2. Le club sortait alors d’une victoire éclatante (6-0 contre Pau), le Chaudron vibrait encore du succès face à Lyon, et l’arrivée d’Ivan Gazidis à la direction laissait augurer un nouveau cycle, ambitieux et international.

À l’époque, l’ASSE surfait sur l’espoir immense d’un propriétaire prêt à tout pour retrouver l’élite, quitte à tourner la page de son histoire canadienne pour se consacrer exclusivement au Forez. Le discours était clair : la Ligue 2 ne devait être qu’une parenthèse, et Sainté retrouvait son appétit, ses rêves et sa fierté.

Un an plus tard : stabilité retrouvée, rêves tempérés

Douze mois ont passé, et si l’ASSE trône aujourd’hui en tête de Ligue 2, l’ambiance a changé de ton. Pas de folies sur le marché, pas de raz-de-marée financier : le club avance avec sérénité, porté par la régularité de ses joueurs et une gestion qui a troqué l’ivresse des milliards pour la prudence et la construction. Larry Tanenbaum est toujours là — samedi dernier, il était à Geoffroy-Guichard pour la victoire face à Nantes — mais c’est par un don record à la recherche médicale qu’il s’est dernièrement illustré, non par des coups d’éclat sur le mercato.

Sur le terrain, la dynamique est positive : série de victoires, confiance retrouvée, et un groupe soudé autour d’Ian Cathro, qui tire le meilleur de ses hommes malgré les coups durs (la blessure de Larsonneur, l’intérim assuré par Ndiaye, ou encore le casse-tête des postes en défense). Les polémiques actuelles concernent surtout les tribunes, avec l’inquiétude de sanctions après l’utilisation massive de fumigènes par les Magic Fans, bien plus que des questions de budget ou de recrutement.

La promesse de virage à 2 milliards ? Elle a laissé place à une réalité plus terre-à-terre : Tanenbaum reste un soutien solide, mais l’ASSE mise avant tout sur son collectif et la gestion de ses ressources. Loin du grand soir annoncé il y a un an, c’est la voie de la patience et du sérieux qui prédomine. Et si le rêve est moins clinquant, il n’a pas déserté le Forez : il s’est juste adapté au tempo exigeant d’un club qui veut bâtir pour durer.