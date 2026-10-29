ASSE : Cathro fixe la marche à suivre pour Mamour Ndiaye

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Guingamp (20h), Ian Cathro a donné des nouvelles de Gautier Larsonneur, toujours éloigné des terrains. Et félicité son remplaçant, Mamour Ndiaye, auteur de débuts convaincants dans les buts stéphanois. Tout en lui indiquant la marche à suivre pour continuer sa progression.

L’ASSE va devoir se passer de Gautier Larsonneur pendant encore plusieurs semaines. Touché au genou droit face à Rodez (2-0), le capitaine stéphanois souffre d’une entorse qui nécessite une période de soins avant d’envisager une reprise progressive. Présent en conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro a confirmé que son gardien numéro un était encore loin d’un retour à la compétition.

« Gautier Larsonneur, sa situation est plus claire. Il a une entorse au genou, qui nécessitera des semaines de récupération. Le protocole, c’est le temps. Je n’ai pas une durée exacte, on est encore trop loin pour voir », a expliqué le technicien écossais.

Le processus de guérison passera par plusieurs étapes, entre soins, renforcement musculaire et réathlétisation. Et Cathro ne veut surtout pas précipiter les choses. « Peut-être que dans trois ou quatre semaines, on saura si un retour est proche ou pas », a-t-il précisé.

Ndiaye, deux matches et deux clean sheets !

En attendant, c’est donc Mamour Ndiaye qui continuera de garder les cages stéphanoises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Sénégalais a parfaitement saisi sa chance. Propulsé titulaire lors du déplacement au Red Star, au stade Bauer, il avait rendu une copie très propre, contribuant au succès des Verts (1-0). Une semaine plus tard, face au FC Nantes (1-0), il a confirmé ses bonnes dispositions en préservant une nouvelle fois sa cage inviolée.

Deux titularisations en Ligue 2, deux victoires et deux clean sheets : difficile de rêver meilleurs débuts ! Certes, Ndiaye a pu s’appuyer sur une défense stéphanoise particulièrement solide ces dernières semaines. Mais il a aussi affiché des qualités rassurantes, notamment dans sa lecture du jeu, ses interventions et sa gestion des temps faibles. Sans chercher à en faire trop, le jeune portier a su répondre présent.

Une attitude qui plaît beaucoup à Ian Cathro. « Mamour fait du bon travail, il faut qu’il continue. Il est calme, équilibré, c’est ce qui lui permet de grandir. Il faut qu’il poursuivre sur sa lancée, qu’il continue de travailler de la même manière. »

Cathro ne veut pas que Ndiaye change

Le message de l’entraîneur stéphanois est limpide. Pas question pour Ndiaye de s’enflammer après ses deux premières prestations réussies. Cathro attend de son jeune gardien qu’il conserve la même attitude, la même sérénité et surtout la même exigence au quotidien. Le technicien écossais semble particulièrement apprécier son équilibre émotionnel, une qualité essentielle à un poste où la moindre erreur peut coûter très cher.

Pour Ndiaye, l’enjeu est désormais de s’inscrire dans la durée. Car si ses deux premières sorties ont été convaincantes, d’autres examens l’attendent. À commencer par le déplacement à Guingamp, samedi soir, où les Verts devront se méfier d’un adversaire qui leur a souvent posé des problèmes.

Dans un contexte qui s’annonce plus hostile, le jeune Sénégalais aura une nouvelle occasion de démontrer sa maturité. Et pourquoi pas de signer un troisième clean sheet consécutif ? En l’absence prolongée de Larsonneur, Ndiaye dispose en tout cas d’une belle opportunité pour accumuler du temps de jeu, engranger de la confiance et franchir un cap.