FC Nantes : Cabella déballe ses regrets sur la descente et adresse un message fort à l’ASSE !

Passé par le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne, Rémy Cabella n’a pas oublié ses anciens clubs. Dans une interview accordée au média Capté, le milieu offensif est revenu avec émotion sur la relégation des Canaris en Ligue 2. Mais l’ancien Stéphanois a également eu une pensée pour les Verts, estimant que les deux clubs historiques du football français n’ont rien à faire à l’échelon inférieur.

Rémy Cabella garde visiblement un souvenir particulier de son passage au FC Nantes. Arrivé en cours de saison dernière avec l’ambition d’aider les Canaris à sauver leur place en Ligue 1, l’ancien joueur de l’ASSE n’avait finalement pas réussi à empêcher la relégation du club nantais. Une énorme déception pour le milieu offensif, qui s’est confié sans détour sur cette expérience au micro du média Capté.

Malgré seulement cinq mois passés sur les bords de l’Erdre, Cabella assure avoir été profondément marqué par cette descente. Et au moment d’évoquer l’avenir du FC Nantes, il n’a pas hésité à établir un parallèle avec l’AS Saint-Étienne, autre club historique auquel il reste attaché.

FC Nantes : Cabella marqué par la descente, il vide son sac !

Lorsque Rémy Cabella avait décidé de rejoindre le FC Nantes, son objectif était clair : apporter son expérience pour aider les Canaris à se maintenir dans l’élite. Un choix motivé notamment par l’histoire et le prestige du club.

« C’est un club historique, c’est un grand club. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J’ai envie de jouer à Nantes, dans un grand club encore. Et si je peux les aider, je le ferai », a-t-il expliqué.

Mais la mission s’est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Malgré les efforts du groupe, Nantes n’a jamais réussi à inverser durablement la tendance.

« Pour se maintenir à ce niveau-là, il faut peut-être se donner à 1000 %. Mais on a essayé, on a essayé », a regretté Cabella, avant de rappeler avec une pointe d’humour qu’il ne pouvait pas tout changer à lui seul.

« Je suis pas Messi non plus, je peux pas prendre le ballon et marquer cinq buts par match. »

L’ancien international français garde également quelques regrets concernant son utilisation. Après un changement d’entraîneur, son temps de jeu avait considérablement diminué sous les ordres de Vahid Halilhodžić.

Pourtant, Cabella avait notamment brillé lors de la victoire face à l’OM (3-0) à la Beaujoire, en inscrivant un but. Une performance qui ne lui avait pas permis de retrouver durablement sa place dans le onze.

« Le match d’après, il m’a pas fait jouer, il m’a pas fait rentrer, j’ai plus joué, jusqu’au dernier match », a-t-il confié.

ASSE, FC Nantes : le message fort de Cabella aux Verts et aux Canaris !

Mais au-delà de sa frustration personnelle, Rémy Cabella a surtout tenu à adresser un message particulièrement fort aux supporters nantais et stéphanois.

« C’est dommage parce que j’aurais aimé que ça se passe autrement », a-t-il d’abord regretté au sujet de son passage à Nantes.

Avant de lâcher une déclaration qui devrait faire plaisir aux deux publics :

« Nantes, c’est un club qui, comme Sainté, c’est des clubs qui doivent jouer en Ligue 1 tout le temps. »

Une prise de parole qui en dit long sur l’attachement du joueur à ces deux institutions du football français.

Car Cabella connaît parfaitement le poids de l’histoire et la passion qui entourent ces deux clubs. Passé par Saint-Étienne entre 2017 et 2019, le milieu offensif avait notamment participé à la belle saison 2018-2019 des Verts, conclue à la quatrième place de Ligue 1.

Du côté de Nantes, même si son aventure a été beaucoup plus courte et douloureuse, il conserve le sentiment d’avoir porté le maillot d’un club à part dans le paysage français.

L’ASSE vers la Ligue 1, le FC Nantes déjà sous pression !

Le message de Rémy Cabella résonne particulièrement cette saison, alors que les deux formations évoluent en Ligue 2 mais connaissent des trajectoires diamétralement opposées.

Après dix journées, l’ASSE occupe la première place du championnat avec 25 points, huit victoires et une seule défaite. Un excellent départ qui permet aux hommes d’Eirik Horneland de nourrir de grandes ambitions pour la remontée.

La situation est bien plus inquiétante pour le FC Nantes. Avec seulement huit points en dix rencontres, les Canaris pointent à la quinzième place et doivent déjà regarder derrière eux au classement.

Une situation difficile à accepter pour un club qui espérait retrouver rapidement l’élite après sa relégation.

Les propos de Cabella prennent donc une dimension particulière : si Saint-Étienne semble avoir les moyens de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine, Nantes devra rapidement redresser la barre pour ne pas s’installer durablement à l’étage inférieur.

Une chose est sûre : Rémy Cabella n’a oublié ni les Verts ni les Canaris. Et pour l’ancien joueur des deux clubs, leur place naturelle reste parmi les meilleures équipes de France. Un message qui devrait toucher les supporters stéphanois comme nantais, en attendant de voir les deux institutions retrouver l’élite.