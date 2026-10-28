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Flashback, il y a un an : Quand le retour de Kombouaré faisait trembler Nantes et Metz : tout un monde d’écart

Par Louis Chrestian - 28 Oct 2026, 10:09
Flashback, il y a un an : Quand le retour de Kombouaré faisait trembler Nantes et Metz : tout un monde d’écart

Il y a un an, l’avenir du FC Nantes semblait pouvoir basculer sur un simple match, avec le spectre du retour d’Antoine Kombouaré sur un banc de Ligue 1. Aujourd’hui, la réalité des Canaris est toute autre, entre crise sportive et incertitudes en coulisses.

Un an en arrière : Nantes, Metz et la valse des coachs

Le 28 octobre 2025, le FC Nantes était au cœur d’un scénario à suspense. Antoine Kombouaré, tout juste parti du club quelques mois auparavant, redevenait un nom brûlant dans l’actualité de la Ligue 1. Les Canaris s’apprêtaient à recevoir Metz, une équipe en difficulté, et un faux pas de leur adversaire aurait pu précipiter le départ de Stéphane Le Mignan, alors en sursis. L’éventualité d’un retour éclair de Kombouaré sur un banc, que ce soit à la Beaujoire ou du côté messin, animait toutes les conversations. Les supporters nantais vibraient déjà à l’idée de retrouver leur ancien coach sur la scène de l’élite, alors que la direction du club, incarnée par la famille Kita, restait fidèle à son style, entre tractations feutrées et décisions imprévisibles. Les enjeux étaient multiples : maintien, prestige, et surtout, la possibilité de retrouver une figure familière pour redresser la barre.

Un an plus tard : Nantes, la crise, l’attente et la lassitude

Douze mois ont passé, et le décor a radicalement changé. Exit la Ligue 1 : le FC Nantes végète désormais à la 15e place de Ligue 2, loin des ambitions affichées l’an dernier. Le club a changé d’entraîneur – Grégory Poirier, arrivé après le départ de Michel Der Zakarian, tente tant bien que mal de colmater les brèches. Mais le bilan est morose : les mauvais résultats s’enchaînent, l’écart avec les places de barragistes s’élargit, et le climat reste délétère. Les supporters, eux, ne pointent même plus le coach comme principal responsable, réservant leurs critiques à la direction, toujours dirigée d’une main de fer par Waldemar et Franck Kita. Les dernières semaines ont été marquées par l’échec retentissant des négociations pour la vente du club, plongeant les fans dans une attente sans fin, oscillant entre espoir de renouveau et peur de l’enlisement. Pendant que d’anciens jeunes du club brillent à l’étranger, Nantes se débat dans une crise profonde, sans perspective claire de remontée ni de changement de cap. Un an après, la question n’est plus de savoir quel entraîneur va sauver la saison, mais si le FCN saura éviter la chute totale – institutionnelle et sportive.

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