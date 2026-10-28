OM Mercato : Genesio a tranché pour son prochain gardien !

L’Olympique de Marseille prépare du mouvement au poste de gardien de but pour le mercato hivernal. Si Jeffrey de Lange devrait conserver sa place de titulaire, la hiérarchie pourrait être bouleversée dès janvier 2027. Une décision se précise en interne, tandis que la piste Simon Ngapandouetnbu aurait déjà été définitivement écartée.

L’OM prépare déjà son mercato d’hiver et un premier changement important pourrait intervenir dans les cages marseillaises ! Depuis le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, Jeffrey de Lange a hérité du costume de numéro un. Mais le Néerlandais ne fait pas toujours l’unanimité et les solutions derrière lui restent limitées. Bruno Genesio dispose actuellement de Théo Vermot (29 ans) et du jeune Belge Jelle Van Neck (22 ans), deux profils qui n’offrent pas nécessairement toutes les garanties attendues.

Face à cette situation, la direction olympienne aurait décidé d’anticiper. Mais plutôt que de recruter une nouvelle doublure, Pablo Longoria et les décideurs marseillais pourraient miser sur un jeune talent déjà présent au club.

OM Mercato : Ibrahim Gomis promu, Ngapandouetnbu écarté !

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, « tout est en place » pour permettre à Ibrahim Gomis de devenir le nouveau numéro deux de l’OM dès janvier prochain. À seulement 21 ans, le gardien marocain, actuellement avec la réserve et sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait ainsi franchir un cap important dans sa jeune carrière.

Une promotion qui s’inscrirait dans une stratégie sportive, mais également économique. En valorisant un jeune gardien prometteur, l’OM pourrait préparer l’avenir tout en se donnant la possibilité de réaliser une belle opération financière à moyen terme.

En revanche, cette décision refermerait définitivement une autre piste évoquée ces dernières semaines. Malgré les informations de La Provence, Simon Ngapandouetnbu ne serait absolument pas dans les plans du club phocéen. Mohamed Toubache-Ter assure que l’OM n’est « pas du tout intéressé » par un retour du portier camerounais de 23 ans.

Auteur d’un bon début de saison en Ligue 2 avec Montpellier, Ngapandouetnbu discuterait plutôt d’une prolongation de contrat avec le MHSC. Les négociations avanceraient même favorablement.

Contrairement à ce qu’a annoncé un média local, Marseille n’est pas du tout intéressé par un retour de Simon Ngapandouetnbu… il n’en a jamais été question.



Le gardien discute avec Montpellier d’une prolongation & les échanges sont très constructifs !! #OM #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 27, 2026

Jeffrey de Lange : un avenir déjà incertain à Marseille ?

Cette réorganisation pourrait également cacher une réflexion bien plus importante sur l’avenir de Jeffrey de Lange. Si le gardien néerlandais devrait conserver sa place jusqu’à la fin de la saison, sa situation contractuelle pose question.

En effet, l’ancien portier des Go Ahead Eagles arrive en fin de contrat en juin 2027. Une échéance qui pourrait pousser les dirigeants marseillais à revoir complètement leur stratégie au poste de gardien lors du prochain mercato estival.

L’idée serait alors simple : installer Ibrahim Gomis dans le rôle de doublure dès cet hiver, avant d’éventuellement recruter un nouveau titulaire l’été prochain si Jeffrey de Lange venait à quitter le club.

Une manière pour l’OM d’anticiper un chantier potentiellement important sans avoir à recruter deux gardiens en quelques mois.

Une chose est sûre : derrière Jeffrey de Lange, la hiérarchie des gardiens marseillais pourrait bientôt changer. Et ce mercato hivernal pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère dans les cages olympiennes.