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FRANCE

FC Nantes : Benhattab déjà recadré à Montpellier ! 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 15:40
Yassine Benhattab

Vainqueur de l’OM en amical (1-0), le Montpellier HSC a affiché un visage séduisant dans un collectif où l’ancien milieu offensif du FC Nantes Yassine Benhattab a montré ses limites du moment. 

Le Montpellier HSC a profité de la trêve internationale pour entretenir sa condition et donner du temps de jeu à plusieurs de ses recrues estivales.

Benhattab encore en manque de rythme

Face à l’OM (1-0), Alpha Sissoko, Yassine Benhattab et Jérémy Hatchi ont ainsi disputé une heure de jeu. Une rencontre importante pour trois joueurs arrivés en fin de mercato et qui doivent encore trouver leurs repères dans leur nouvel environnement. Pour l’ancien milieu offensif du FC Nantes, ce rendez-vous devait notamment permettre de franchir un cap. Mais le constat dressé à Montpellier reste encore mitigé. Après la rencontre, Zoumana Camara a surtout retenu le sérieux affiché par son équipe.

« On a proposé des choses sérieuses, c’était bien de trouver du rythme face à une bonne opposition », a expliqué l’entraîneur montpelliérain. Mais le technicien du MHSC a également reconnu que certaines recrues avaient encore besoin de temps. « On sent des joueurs qui ont encore besoin de se préparer et de prendre du rythme, clairement », a-t-il ajouté. Benhattab est directement concerné. Titularisé sur l’aile, l’ancien Nantais a eu droit à une heure de jeu, mais n’a pas encore totalement trouvé la bonne carburation.

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Benhattab doit maintenant répondre sur le terrain

La présence de Benhattab a toutefois permis à Camara de modifier son animation. En positionnant l’ancien joueur du FC Nantes sur le côté, le technicien montpelliérain a notamment pu repositionner Nicolas Pays dans l’entrejeu. Un choix qui s’est révélé payant puisque Pays a finalement inscrit l’unique but de la rencontre en fin de match. 

De quoi rappeler à Benhattab que la concurrence sera réelle dans l’Hérault. Camara a d’ailleurs également salué « la bonne attitude et les bonnes choses proposées par les entrants », avec notamment Naoufel El Hannach, Noah Vidal-Cartoux, Grégory Ayem et Everson Junior. La concurrence s’annonce rude. 

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