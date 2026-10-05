La défaite encourageante du FC Nantes en amical contre le FC Lorient (1-2) a encore mis en exergue un défaut majeur des hommes des Grégory Poirier.

Le FC Nantes n’a pas tout perdu face au FC Lorient. Battus 2-1 en amical, les Canaris ont malgré tout livré une prestation jugée encourageante. Mais derrière ce constat positif, un problème commence sérieusement à devenir récurrent : Les hommes de Grégory Poirier manquent encore de tranchant dans la zone de vérité.

Une inefficacité qui bégaye au FC Nantes

Maxence Jamin, consultant pour TéléNantes, a livré une analyse plutôt positive de la prestation nantaise, tout en pointant clairement le principal chantier du moment. « Oui, dans l’ensemble, un match plutôt solide et encourageant, mais toujours une inefficacité dans les derniers gestes », a-t-il souligné sur X. Un constat qui revient régulièrement depuis le début de la saison. Le FC Nantes parvient à produire des séquences intéressantes, à se procurer des situations, mais peine encore à faire la différence lorsque l’occasion se présente.

Et c’est précisément ce qui pourrait finir par poser problème à Grégory Poirier. Pourtant, le FC Nantes n’a pas hésité à renforcer son secteur offensif. Les arrivées de Killian Corredor et Thomas Robinet étaient notamment censées apporter davantage de présence et d’efficacité devant le but. Mathieu Cafaro représente également une arme supplémentaire pour les Canaris. Sur le papier, les solutions ne manquent donc pas. Mais dans les faits, Nantes doit encore franchir un cap dans les derniers mètres.

Le Stade de Reims arrive à Nantes en force

Face à Lorient, cette inefficacité s’est une nouvelle fois vérifiée. Et si elle venait à se prolonger en championnat, elle pourrait rapidement devenir un véritable problème. Le calendrier ne laissera d’ailleurs pas beaucoup de temps à Grégory Poirier pour corriger le tir. Samedi à 14h, le FC Nantes retrouvera la Beaujoire pour affronter le Stade de Reims.

Une rencontre importante au cours de laquelle les Canaris devront transformer leurs occasions en buts. Car si le contenu peut donner des raisons d’espérer, les résultats dépendront forcément de la capacité des Nantais à être plus réalistes dans la zone de vérité. La réception de Reims arrive donc au meilleur moment pour vérifier si le FC Nantes a retenu la leçon. À la Beaujoire, l’objectif sera simple : être plus efficace et enfin convertir les opportunités.