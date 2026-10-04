FC Nantes : un danger inattendu monte en puissance avant Reims

Le FC Nantes devra surveiller de près l’une des révélations du Stade de Reims lors de la reprise de la Ligue 2. Encore amateur il y a quelques mois, Chamsedin Kouranfal s’est déjà installé dans la rotation champenoise et vient de changer de statut.

Une ascension express au Stade de Reims

Il évoluait encore en Régional 1 la saison dernière. Auteur de 21 buts avec l’AS Pagny-sur-Moselle, après un passage par l’AJ Auxerre lors de l’exercice 2024-2025, Chamsedin Kouranfal a rejoint Reims Révélations durant l’été avec un statut amateur. Intégré à la préparation de l’équipe première par Nicolas Usaï, le milieu marocain de 20 ans n’a pas tardé à saisir sa chance.

Selon les informations de Morning Foot, ses performances ont convaincu la direction rémoise de lui offrir son premier contrat professionnel. Kouranfal est désormais lié au club champenois jusqu’en juin 2029, une récompense logique au regard de son adaptation particulièrement rapide à la Ligue 2.

Déjà deux buts chez les professionnels

Le jeune milieu compte cinq apparitions en championnat, dont quatre comme titulaire. Il a surtout déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises, face à Nancy lors d’une victoire 2-1, puis contre Annecy dans le succès rémois (3-1). Des débuts qui lui ont également valu une première convocation avec le Maroc U23 et une nomination pour le trophée de la Pépite du mois de septembre.

Le FC Nantes, battu par Lorient lors de son deuxième match amical de la trêve internationale, est donc prévenu avant de retrouver une équipe rémoise installée sur le podium de Ligue 2.

Le FC Lorient s’est imposé en amical face au FC Nantes (2-1). — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2106426961031766381

Un volume physique qui peut gêner Nantes

Les données permettent de mieux cerner le profil de Kouranfal. Le Rémois se situe dans le 100e centile parmi les milieux défensifs de Ligue 2 pour la distance parcourue. Son nombre de sprints atteint le 97e centile et sa vitesse maximale le 94e. Sans ballon, il se distingue aussi par le volume de duels défensifs et aériens disputés, ainsi que par ses interceptions.

Cette activité en fait d’abord un milieu récupérateur, capable d’avaler les kilomètres et de se projeter dans la surface adverse. Son rendement offensif doit toutefois être nuancé par un échantillon encore réduit, avec seulement cinq rencontres et 57 minutes disputées en moyenne.

Une marge de progression encore importante

Kouranfal reste moins influent dans la construction. Il n’a délivré aucune passe décisive et ses chiffres concernant les passes progressives, les longues transmissions ou la précision générale restent modestes. Le contraste est net entre son impact physique et son apport dans la circulation du ballon.

À 20 ans, ces limites n’ont rien d’inquiétant pour un élément qui découvrait encore récemment le football amateur. Reims a sécurisé son avenir, tandis que le FC Nantes devra se méfier de son activité et de ses projections lors des retrouvailles avec le championnat.