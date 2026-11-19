À l’approche du mercato hivernal, les supporters du FC Nantes ont clairement désigné le secteur à renforcer en priorité.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques semaines, le FC Nantes pourrait profiter du mois de janvier pour renforcer l’effectif de Grégory Poirier. Et pour cause, les Canaris réalisent un début de saison particulièrement décevant en Ligue 2. Après 12 journées, le club des bords de l’Erdre n’occupe que la 14e place du classement, bien loin de ses ambitions de remontée immédiate en Ligue 1. Malgré leur récent succès sur la pelouse du Pau FC (0-2), les Nantais doivent encore trouver davantage de régularité pour espérer remonter au classement. Dans cette optique, le prochain mercato hivernal pourrait représenter une occasion de corriger certaines lacunes de l’effectif.

Les supporters du FC Nantes réclament un attaquant en priorité

Et les supporters nantais semblent avoir une idée bien précise du secteur à renforcer en priorité cet hiver. En témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! FC Nantes. À la question « Que doit recruter le FC Nantes en priorité cet hiver ? », 63,2 % des votants ont désigné un attaquant, loin devant un défenseur (23,6 %), un gardien (7,5 %) et un milieu de terrain (5,7 %). Un résultat sans appel qui traduit les attentes d’une majorité des participants, désireux de voir les Canaris renforcer leur secteur offensif pour la seconde partie de saison.

Avec près de deux tiers des suffrages, le recrutement d’un nouvel attaquant apparaît donc comme la grande priorité des supporters nantais. Pourtant, le FC Nantes dispose déjà de plusieurs solutions au poste d’avant-centre, avec Killian Corredor, Ignatius Ganago et Thomas Robinet. En revanche, les options sont plus limitées sur les ailes, où Grégory Poirier peut seulement compter sur Mathieu Cafaro et Antoine Joujou. Le recrutement d’un ailier pourrait donc davantage répondre aux besoins de l’effectif nantais cet hiver. Reste désormais à savoir si les dirigeants des Canaris partageront ce constat et décideront de renforcer ce secteur lors du mercato de janvier.