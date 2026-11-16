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FC Nantes – Grenoble : vers un report du match, les supporters des Canaris voient rouge !

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Les supporters du FC Nantes

Les supporters du FC Nantes© Loic Cousin / Icon Sport

En raison des nouvelles manifestations prévues ce samedi, le match entre le FC Nantes et Grenoble devrait être reporté.

Le calendrier du FC Nantes pourrait être chamboulé à la dernière minute. Prévue ce samedi à 14h, la rencontre face à Grenoble pourrait finalement être décalée en raison de la mobilisation des forces de l’ordre liée aux manifestations programmées dans la journée.

Les forces de l’ordre en nombre réduit

Selon Ouest-France, un changement de date et d’horaire est actuellement envisagé. La tenue de cette affiche dans les conditions initialement prévues poserait des difficultés en matière de sécurité et de disponibilité des forces de police.

Dans ce contexte, les autorités pourraient demander un réaménagement du calendrier afin de garantir le bon déroulement de la rencontre. Deux possibilités seraient actuellement à l’étude pour reprogrammer le match. La première consisterait à avancer la rencontre au vendredi soir, avec un coup d’envoi fixé à 20 heures. L’autre option serait de la reporter au lundi soir, à 20h45.

Vendredi ou lundi soir pour FC Nantes – Grenoble ?

Pour les joueurs, les staffs et les supporters des deux équipes, cette incertitude impose donc de patienter avant de connaître le programme définitif du week-end. Le FC Nantes et Grenoble pourraient ainsi devoir revoir leur organisation à quelques jours de cette confrontation. En attendant une décision officielle, le rendez-vous de samedi à 14 heures reste donc susceptible d’être modifié et les supporters du FC Nantes ont vu rouge sur X.

Un lâche : « On en peut plus du lundi soir ! » Un autre abonde Comment prendre les supporters pour des pantins ! Franchement, tu t’organises pour essayer d’aller au maximum au stade, vu les horaires foireux des matchs, et il faudrait qu’on bloque tout notre week-end au cas où le match serait décalé… Cela devient compliqué ! » Un dernier pour résumer : Ils commencent à nous faire ch*** avec leur manifestation à la c** ! » Ambiance…

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