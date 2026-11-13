FC Nantes : mauvaise nouvelle pour les supporters nantais

Les supporters du FC Nantes vont être privés de déplacement à Montpellier, le samedi 5 décembre à 14 heures.

C’est une mauvaise nouvelle qui risque de faire grincer des dents chez les supporters des Canaris. À l’occasion de la rencontre face à Montpellier, programmée le samedi 5 décembre à 14 heures, les supporters du FC Nantes sont visés par une nouvelle interdiction de déplacement.

Une décision qui vient une nouvelle fois pénaliser les supporters nantais, qui ne seront donc pas en mesure de faire le voyage pour soutenir leur équipe à l’extérieur.

Une affiche déjà sous tension

Ce n’est malheureusement pas une situation inédite. Les déplacements des Nantais à Montpellier ont déjà fait l’objet d’interdictions ministérielles, notamment en avril et en août 2024. De plus, les supporters des Canaris sont également privés de déplacement ce dimanche pour affronter le Stade Castelbourgeois en Coupe de France.

Pour les Canaris, cette perspective constitue donc un premier coup dur avant même le déplacement dans l’Hérault. Un match important qui va donc se jouer sans le soutien de leurs supporters.