À LA UNE · FC NANTES
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
FC Nantes : mauvaise nouvelle pour les supporters nantais
FC Nantes : les Canaris au cœur d’une nouvelle polémique explosive !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
FC Nantes : Poirier a transmis une bombe à retardement à Haise au Stade Rennais
FC Nantes : enfin des bonnes nouvelles à la pelle pour Poirier !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
FC Nantes : une cascade de jeunes lancés par Poirier en Coupe de France ?
FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Doucouré, sa sanction est tombée !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
FC Nantes : le Stade Rennais a plombé les Canaris avant la Coupe de France
FC Nantes : coups durs en série avant la Coupe de France 
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
FC Nantes : on sait enfin qui diffusera le match de Coupe de France contre le Stade Castelbourgeois 
Equipe de France : un caprice de diva de Mbappé fragilise le FC Nantes 
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : mauvaise nouvelle pour les supporters nantais

Par William Tertrin1 min de lecture
Les supporters du FC Nantes désabusés

Les supporters du FC Nantes vont être privés de déplacement à Montpellier, le samedi 5 décembre à 14 heures.

C’est une mauvaise nouvelle qui risque de faire grincer des dents chez les supporters des Canaris. À l’occasion de la rencontre face à Montpellier, programmée le samedi 5 décembre à 14 heures, les supporters du FC Nantes sont visés par une nouvelle interdiction de déplacement.

Une décision qui vient une nouvelle fois pénaliser les supporters nantais, qui ne seront donc pas en mesure de faire le voyage pour soutenir leur équipe à l’extérieur.

Une affiche déjà sous tension

Ce n’est malheureusement pas une situation inédite. Les déplacements des Nantais à Montpellier ont déjà fait l’objet d’interdictions ministérielles, notamment en avril et en août 2024. De plus, les supporters des Canaris sont également privés de déplacement ce dimanche pour affronter le Stade Castelbourgeois en Coupe de France.

Pour les Canaris, cette perspective constitue donc un premier coup dur avant même le déplacement dans l’Hérault. Un match important qui va donc se jouer sans le soutien de leurs supporters.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du FC Nantes 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour les supporters du FC Nantes
Les Canaris lisent aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot