Equipe de France : un caprice de diva de Mbappé fragilise le FC Nantes 

L’absence de Kylian Mbappé en équipe de France a eu des répercussions sur le FC Nantes.

L’absence de Kylian Mbappé chez les Bleus provoque des conséquences jusque dans les rangs du FC Nantes. Après le forfait du capitaine tricolore, Senny Mayulu a été appelé en équipe de France A par Zinédine Zidane. Une promotion qui a libéré une place chez les Espoirs, occupée par Dehmaine Tabibou. Le jeune Canari devra donc rejoindre les Bleuets et va manquer le rendez-vous de Coupe de France avec Nantes ce week-end.

Hanouna évoque un caprice de Mbappé

Mais cette cascade de changements s’accompagne d’une polémique. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna a livré une version particulièrement explosive des coulisses de l’absence de Kylian Mbappé. Selon l’animateur, l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas réellement souhaité disputer la rencontre face à l’Italie et aurait fait part de ses réticences à Zinédine Zidane. Cyril Hanouna affirme disposer d’informations provenant de l’intérieur du groupe tricolore. Il assure que le capitaine des Bleus n’était pas particulièrement motivé à l’idée de jouer cette rencontre de Ligue des nations, dans un contexte marqué par de nombreuses blessures et une forme physique qu’il jugeait insuffisante.

« Kylian Mbappé, il n’a pas envie de jouer. Il ne sent pas trop le truc. Le match contre l’Italie, il s’en fout un peu », a notamment avancé l’animateur. Il va même plus loin en décrivant une intervention ferme de Zinédine Zidane, qui aurait décidé de ne pas faire jouer son attaquant. Hanouna évoque également des tensions entre Mbappé, le sélectionneur et plusieurs joueurs du groupe français. Ces affirmations restent toutefois celles de l’animateur et n’ont pas été confirmées. Elles sont même à distinguer de la version officielle communiquée par le sélectionneur.

Le FC Nantes pénalisé par le jeu des chaises musicales

En conférence de presse, Zinédine Zidane a expliqué que Kylian Mbappé avait ressenti une douleur et que le staff ne souhaitait prendre aucun risque. Le sélectionneur a également tenu à défendre l’état d’esprit de son capitaine, assurant qu’il aurait aimé disputer la rencontre. Le forfait de Mbappé contre l’Italie est donc officiellement lié à une gêne physique. La version avancée par Cyril Hanouna, qui évoque une décision davantage liée à la motivation du joueur, reste une information non vérifiée.

Cette absence a néanmoins une conséquence bien réelle pour le FC Nantes. Pour compenser le départ de Senny Mayulu vers l’équipe de France A, Gérald Baticle a décidé de rappeler Dehmaine Tabibou chez les Espoirs. Le milieu offensif nantais rejoint donc les Bleuets pour deux rencontres amicales particulièrement intéressantes : l’Italie, vendredi 13 novembre à Laval, puis l’Angleterre, lundi 16 novembre à Bristol. Un nouveau rassemblement qui tombe mal pour les Canaris. Tabibou ne sera pas disponible pour le rendez-vous de Coupe de France de ce week-end. Pour le FC Nantes, cette convocation représente un coup dur supplémentaire dans la préparation de son prochain match en Coupe de France.