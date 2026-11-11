FC Nantes : le forfait de Mbappé propulse un jeune Canari chez les Bleuets

Les blessures en équipe de France A provoquent un jeu de chaises musicales jusque chez les Espoirs. Appelé à l’étage supérieur, Senny Mayulu laisse sa place à un milieu offensif du FC Nantes qui avait brillé lors du précédent rassemblement.

Tabibou rappelé par Gérald Baticle

Dehmaine Tabibou retrouve l’équipe de France Espoirs. Selon les informations de Foot Mercato, Gérald Baticle a convoqué le milieu offensif de 21 ans afin de compenser le départ de Senny Mayulu vers l’équipe de France A.

Le Parisien a été appelé par Didier Deschamps alors que le forfait de Kylian Mbappé pour la rencontre de Ligue des Nations face à l’Italie se précise. Une promotion qui affaiblit mécaniquement les Bleuets, déjà contraints de laisser partir Saël Kumbedi à l’étage supérieur au cours des dernières heures.

Pour compléter son groupe, Gérald Baticle s’est donc tourné vers un joueur qu’il connaît déjà. Le Nantais avait été convoqué le mois dernier après le forfait de Mayulu. Il dispose ainsi d’une nouvelle occasion de s’installer dans la rotation tricolore.

Un précédent rassemblement pleinement réussi

Dehmaine Tabibou n’avait pas laissé passer sa chance lors de son précédent passage avec les Espoirs. Face à la Suisse, le joueur du FC Nantes avait participé au large succès des Bleuets (7-1) avec un but et une passe décisive.

Cette performance a forcément pesé au moment de trouver rapidement un remplaçant à Mayulu. Déjà intégré au fonctionnement du groupe, Tabibou présente aussi l’avantage d’arriver avec des repères récents. Son rendement contre la sélection helvétique lui avait permis de marquer des points auprès du staff.

Pour le jeune Canari, ce rappel vient confirmer qu’il reste dans les plans de Gérald Baticle. La concurrence demeure importante chez les Espoirs, mais son efficacité lors du dernier rassemblement lui offre une nouvelle fenêtre pour se montrer.

Deux tests de prestige pour les Bleuets

Le calendrier proposera immédiatement deux rendez-vous relevés à la sélection tricolore. Les Bleuets doivent d’abord affronter l’Italie le 13 novembre à Laval, avant de se déplacer à Bristol pour défier l’Angleterre le 16 novembre.

Ces deux rencontres amicales permettront à Gérald Baticle d’évaluer ses solutions face à des adversaires de premier plan. Elles offriront également du temps de jeu à certains éléments prometteurs, dans un groupe remanié par les besoins de l’équipe de France A.

Tabibou arrive donc avec une vraie carte à jouer. Après avoir été décisif contre la Suisse, le milieu offensif nantais devra désormais confirmer face à l’Italie ou à l’Angleterre, dans un contexte autrement plus exigeant.