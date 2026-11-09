FC Nantes : coup dur pour les supporters avant la Coupe de France !

Les supporters du FC Nantes pourraient être privés de diffusion TV pour le déplacement des Canaris sur la pelouse du Stade Castelbourgeois en Coupe de France.

Pas de trêve internationale pour le FC Nantes ! Les Canaris feront leur entrée en lice en Coupe de France ce dimanche (14h), à l’occasion du 7e tour de la compétition. Pour leur premier match, les hommes de Grégory Poirier se déplaceront sur la pelouse du Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1. Une rencontre face à une équipe évoluant quatre divisions en dessous des Nantais, qui pourrait toutefois ne pas être diffusée à la télévision. Une mauvaise nouvelle en perspective pour les supporters du FC Nantes qui ne pourront pas faire le déplacement.

beIN Sports ne diffusera pas le match Stade Castelbourgeois – FC Nantes

Alors que beIN Sports est l’un des diffuseurs de la Coupe de France, la chaîne qatarienne ne retransmettra aucune rencontre du 7e tour ce week-end. C’est ce qu’a annoncé ce lundi Florent Houzot, directeur des antennes de beIN Sports, sur son compte X. « Bonjour pas de diffusion sur beIN du 7e tour de la CDF rendez-vous le 30/11 à 19h pour le tirage au sort des 32e à suivre en intégralité du 18 au 20/12 », a-t-il indiqué sur le réseau social.

Les abonnés de beIN Sports ne pourront donc pas suivre la rencontre entre le Stade Castelbourgeois et le FC Nantes sur les antennes de la chaîne, qui donne rendez-vous à ses téléspectateurs pour les 32es de finale de la compétition, programmés du 18 au 20 décembre prochain.

France Télévisions pourrait-elle diffuser la rencontre ?

Reste désormais à savoir si France Télévisions, l’autre diffuseur de la Coupe de France, proposera cette affiche sur ses antennes. Une retransmission sur France 3 Pays de la Loire ou sur la plateforme france.tv pourrait notamment permettre aux supporters nantais de suivre les débuts de leur équipe dans la compétition.

Pour l’heure, aucune diffusion de Stade Castelbourgeois – FC Nantes n’a été officiellement annoncée par le groupe audiovisuel public. Les supporters des Canaris devront donc patienter pour savoir s’ils pourront suivre cette rencontre à la télévision ou en streaming.