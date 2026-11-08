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FC Nantes : le couperet est déjà tombé pour Fabien Centonze

Par Louis Chrestian2 min de lecture
FC Nantes : le couperet est déjà tombé pour Fabien Centonze

Revenu dans les plans de Grégory Poirier ces dernières semaines, Fabien Centonze a tranché pour son avenir. Le latéral droit quittera le FC Nantes au terme de son contrat, quelle que soit l’issue de la saison des Canaris.

Centonze confirme son départ

On vous en parlait début avril : Fabien Centonze préparait déjà sa fin de parcours au FC Nantes. Le défenseur de 30 ans a désormais levé les derniers doutes sur ses intentions. À l’issue de la saison 2026-2027, il ne prolongera pas l’aventure sur les bords de l’Erdre.

Dans des propos relayés par Top Mercato, l’ancien Messin assure que sa décision ne dépendra pas du classement final du FCN. Une remontée en Ligue 1 ne changera donc rien à son choix.

« Je suis dans ma dernière année de contrat. J’ai envie de partir en laissant une meilleure image et surtout laisser le club à sa place, qui est la Ligue 1 », a-t-il confié au Journal Nantes Sport.

Un retour tardif dans le onze nantais

Cette annonce intervient alors que Centonze vient seulement de retrouver une place importante sous les ordres de Grégory Poirier. Blessé ou écarté du groupe en début de saison, le latéral droit a dû patienter jusqu’au 10 octobre, face au Stade de Reims (0-0), pour disputer ses premières minutes.

Après trois entrées en jeu consécutives, il a été titularisé contre Clermont (1-1), puis lors de la victoire face à Pau samedi soir (2-0). Son bilan s’élève désormais à cinq apparitions et 225 minutes de jeu. Dans une soirée marquée également par la blessure de Thomas Robinet, les discussions autour du FC Nantes ont d’ailleurs dépassé le seul résultat sportif.

Une dernière mission avec les Canaris

Acheté 4 M€ à Metz durant l’été 2022, Centonze veut donc soigner sa sortie après un passage nantais mouvementé. Son objectif affiché reste clair : aider le club à retrouver l’élite avant de tourner la page. Une ambition encore loin d’être concrétisée puisque le FC Nantes occupe seulement la 14e place de Ligue 2 après douze journées.

Les Canaris comptent déjà 16 points de retard sur le leader stéphanois et 13 sur Nancy, deuxième. La victoire contre Pau leur a offert un peu d’air, sans effacer leurs difficultés. Pour Centonze, la fin de l’histoire est désormais écrite, mais il lui reste plusieurs mois pour laisser cette meilleure image qu’il appelle de ses vœux.

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