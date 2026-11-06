FC Nantes : la date du départ de Poirier a déjà fuité ! 

Incapable de gagner le moindre match depuis un mois et demi sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier pourrait en faire les frais ce mois-ci.

L’arrivée de Grégory Poirier n’a pas encore provoqué le déclic espéré au FC Nantes. Malgré quelques signes d’amélioration au fil des rencontres, les résultats des Canaris restent insuffisants.

La Coupe de France comme possible match couperet

Le dernier exemple en date est ce match nul contre Clermont (1-1), qui n’a pas permis au FC Nantes de retrouver le chemin de la victoire. Dans ce contexte, la situation de l’entraîneur serait déjà particulièrement fragile. Selon Livefoot, certaines voix évoquent même ouvertement son départ dès cet hiver, voire avant. Un scénario qui illustrerait une nouvelle fois l’instabilité qui entoure le banc nantais sous l’ère Kita.

Le prochain rendez-vous pourrait donc peser très lourd. Pour le compte du 7e tour de la Coupe de France, les Canaris affronteront le Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1. Une rencontre qui, sur le papier, semble à la portée des Nantais, mais qui pourrait rapidement devenir un piège face à une équipe amateur.

Une élimination pourrait sceller son avenir

La rencontre est programmée le dimanche 15 novembre, à Vitré. Un élément supplémentaire pourrait compliquer la tâche des professionnels : la pelouse aura déjà été utilisée la veille par l’AS Vitré, qui recevra Saint-Pierre-de-Milizac. Son état pourrait ainsi être loin des standards auxquels les joueurs nantais sont habitués. Pour Livefoot, cette confrontation pourrait bien représenter un tournant dans l’avenir de Grégory Poirier.

Le média estime qu’une élimination face au Stade Castelbourgeois serait fatale à l’entraîneur du FC Nantes. Nos confrères sont catégoriques sur ce point : « Une élimination serait fatale au coach, c’est une certitude ». Le 15 novembre pourrait donc devenir une date charnière pour Poirier. Reste à savoir si les Canaris parviendront à éviter le piège et à offrir un peu de répit à leur entraîneur.