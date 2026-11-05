FC Nantes Mercato : Saïdou Sow out, un remplaçant déjà ciblé pour janvier ?

Saidou Sow sur le flanc, le FC Nantes pourrait bien recruter au prochain mercato hivernal.

Le FC Nantes pourrait être contraint de revoir ses plans en défense centrale. Comme indiqué hier soir, Saïdou Sow souffrirait d’une blessure au ménisque du genou gauche. La durée exacte de son indisponibilité reste encore à déterminer, mais le défenseur central pourrait être éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale de novembre.

Perrin, la solution immédiate de Poirier

Un véritable coup dur pour les Canaris. L’ancien joueur du RC Strasbourg pourrait ainsi manquer les trois prochaines rencontres de Ligue 2. Une absence supplémentaire à gérer pour Grégory Poirier, qui doit déjà composer avec un effectif diminué à plusieurs postes. Au-delà de la durée de son indisponibilité, c’est surtout le manque de solutions qui risque de poser problème. Dans une saison où chaque point compte, perdre un défenseur central supplémentaire complique forcément les plans du staff du FC Nantes.

Pour remplacer numériquement Saïdou Sow, Lucas Perrin semble aujourd’hui le mieux placé. Le défenseur pourrait donc retrouver davantage de responsabilités dans les prochaines semaines. C’est notamment ce que laisse entendre Emmanuel Merceron, observateur bien connu de l’actualité du FC Nantes, avec une réaction sans détour sur les réseaux sociaux : « Sow maintenant. On va devoir se taper Perrin jusqu’au mercato. » Une sortie qui traduit une certaine inquiétude autour de la profondeur de l’effectif nantais. Si Perrin constitue une solution immédiate, son éventuelle titularisation sur plusieurs rencontres pourrait relancer le débat sur les besoins du club en défense centrale.

Le FC Nantes pourrait passer à l’action au mercato

La blessure de Sow pourrait ainsi avoir des conséquences sur la stratégie du FC Nantes lors du prochain mercato. Même si aucune arrivée n’est annoncée à ce stade, l’hypothèse d’un recrutement en janvier ne serait pas à écarter. Le club devra notamment évaluer la durée réelle de l’absence de son défenseur, mais aussi la capacité de Lucas Perrin et des autres joueurs disponibles à tenir la distance.

Si les difficultés persistent, les dirigeants nantais pourraient être tentés de renforcer ce secteur dès l’ouverture du marché hivernal. Pour Grégory Poirier, l’urgence est toutefois ailleurs : trouver rapidement une organisation défensive capable de tenir malgré les absences. Le FC Nantes doit d’abord traverser cette période compliquée avant de décider s’il est nécessaire de sortir le chéquier en janvier.