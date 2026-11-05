FC Nantes : Poirier snobe deux internationaux, Merrifield s’envole pour le Qatar ! 

Snobé par Grégory Poirier au FC Nantes, deux jeunes ont été appelés en Équipe de France : Tom Raiani convoqué avec les U19 et Loan Merrifield en U17 pour la Coupe du Monde au Qatar !

Le FC Nantes peut se réjouir de voir deux de ses jeunes talents récompensés sur la scène internationale. D’abord, Loan Merrifield figure dans la liste des 21 joueurs retenus par José Alcocer pour disputer la Coupe du monde U17, organisée au Qatar du 12 novembre au 13 décembre 2026.

Loan Merrifield retenu pour la Coupe du monde U17

Le sélectionneur des Bleuets a dû composer avec les contraintes des clubs pour bâtir son groupe. Plusieurs jeunes évoluant déjà régulièrement dans des environnements professionnels n’ont notamment pas été retenus. La génération 2009 pourra toutefois s’appuyer sur plusieurs éléments prometteurs, dont le Nantais Merrifield. La France débutera son parcours face à Haïti le 19 novembre, avant d’affronter l’Arabie saoudite le 22 novembre puis l’Uruguay le 25 novembre.

Les Bleuets rejoindront le Qatar à partir du 15 novembre pour préparer cette compétition internationale. Pour Merrifield, cette sélection constitue une occasion exceptionnelle de se mettre en évidence. Le jeune attaquant va pouvoir se mesurer à des adversaires internationaux et gagner en expérience dans un tournoi particulièrement exposé. Une vitrine intéressante pour un joueur qui peine encore à obtenir sa chance dans l’environnement professionnel nantais.

Qu’attend Poirier pour les promouvoir au FC Nantes ?

Loan Merrifield ne sera pas le seul Canari à porter le maillot bleu. Tom Raiani a lui aussi été convoqué en équipe de France, cette fois avec les U19. L’arrière gauche du FC Nantes confirme ainsi qu’il fait partie des jeunes joueurs suivis au niveau national. Cette sélection représente une nouvelle étape dans sa progression et une récompense pour son travail avec les équipes de jeunes du FC Nantes. Les deux convocations témoignent du potentiel présent au sein de la formation nantaise. Elles rappellent également que le club continue de disposer de jeunes profils capables de se faire remarquer au-delà de la Jonelière. C’est là que le sujet devient plus intéressant pour le FC Nantes.

Si Merrifield et Raiani sont récompensés par leurs sélections, leur situation pose aussi la question de leur place dans les plans de Grégory Poirier. L’attaquant n’a notamment pas encore bénéficié d’une véritable opportunité de s’installer dans le groupe professionnel. Sa convocation pour le Mondial U17 est donc une excellente nouvelle sur le plan individuel, mais elle souligne aussi le chemin qu’il lui reste à parcourir pour se rapprocher de l’équipe première. Même constat pour Raiani, qui poursuit sa progression avec les catégories de jeunes. Les deux joueurs ont désormais une occasion de démontrer leur valeur sous le maillot bleu, avec l’espoir de revenir au FC Nantes avec davantage de visibilité. Pour Grégory Poirier, ces convocations constituent aussi un rappel du potentiel de la formation nantaise. Devant les limites de l’équipe première, il serait peut-être temps de s’en servir.