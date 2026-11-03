À LA UNE DU 3 NOV 2026
[13:40]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Laval 
[13:30]PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : le monde du foot pleure la mort tragique de Jesús de Miguel
[13:20]OL : un ex coach de l’OM préféré à Vicens pour remplacer Fonseca ! 
[13:00]FC Nantes : Poirier tient enfin la solution miracle pour passer l’hiver et viser la L1
[12:47]OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : nouveau coup de tonnerre signé Canal+ pour les droits TV !
[12:40]PSG, FC Barcelone Mercato : l’avenir de Pacho déjà scellé ! 
[12:30]ASSE : énorme coup d’arrêt pour Ben Old !
[12:20]OM : McCourt a laissé échapper un nouvel indice de taille sur la vente
[12:00]RC Lens : le malaise Todibo prend un nouveau virage avant Côme 
[11:40]Stade Rennais : nouveau coup de massue pour Lepaul ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Poirier tient enfin la solution miracle pour passer l’hiver et viser la L1

Par Bastien Aubert - 3 Nov 2026, 13:00
Grégory Poirier (FC Nantes)

Les supporters du FC Nantes poussent Grégory Poirier à faire comme le MHSC et mise sur le centre de formation pour performer en Ligue 2.

Le message des supporters du FC Nantes est particulièrement clair. Alors que les Canaris traversent une période délicate, une piste commence à faire largement consensus : donner davantage de place aux jeunes issus du centre de formation. Une stratégie inspirée par Montpellier, qui pourrait offrir une nouvelle dynamique au projet de Grégory Poirier en Ligue 2.

Montpellier, un exemple à suivre pour le FC Nantes ?

Sur But!, un sondage a été organisé autour de cette question : « Comme Montpellier, Poirier doit-il intégrer plus de jeunes à son projet ? » Le résultat ne laisse quasiment aucune place au doute. 95 % des votants ont répondu oui, contre seulement 5 % de non. Un plébiscite qui traduit une attente forte autour de la formation nantaise.

Dans un contexte où les résultats et les performances ne répondent pas toujours aux attentes, les supporters du FC Nantes semblent vouloir changer de méthode. Plutôt que de multiplier les ajustements, ils réclament une plus grande confiance accordée aux jeunes joueurs du club.

Poirier face à un choix stratégique au FC Nantes

Montpellier apparaît ainsi comme une source d’inspiration. Le MHSC mise sur ses jeunes talents pour construire son projet sportif et tenter de répondre aux exigences de la Ligue 2. Une approche qui pourrait donner des idées à Grégory Poirier, alors que le FC Nantes cherche des solutions pour retrouver de la stabilité et de l’efficacité. Pour les supporters du FC Nantes, le centre de formation représente peut-être une partie de la réponse aux difficultés actuelles.

Donner davantage de responsabilités aux jeunes permettrait non seulement d’apporter de la fraîcheur au groupe, mais aussi de valoriser le travail effectué en interne. Reste à savoir si Grégory Poirier sera sensible à ce message. Le sondage de But! ne constitue évidemment pas une décision sportive, mais son résultat est sans appel : les supporters nantais sont 95 % à réclamer une place plus importante pour les jeunes. Un signal difficile à ignorer à l’approche de l’hiver.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot