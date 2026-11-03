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OM : McCourt a laissé échapper un nouvel indice de taille sur la vente

Par Bastien Aubert - 3 Nov 2026, 12:20
Frank McCourt (OM)

Les dernières rumeurs colportées autour de la vente de l’OM semblent avancer dans le bon sens.

La vente de l’OM est-elle en train de franchir une nouvelle étape ? Alors que les rumeurs autour d’une possible cession du club continuent de circuler, un parallèle avec la précédente vente de l’OM à Frank McCourt vient relancer les spéculations. Une chronologie qui interpelle, même si aucun élément ne permet encore de confirmer l’existence de négociations abouties.

Un schéma similaire à RLD avant la vente de l’OM en 2016

Dimanche, un article du JDD consacré aux rumeurs de vente de l’OM a notamment retenu l’attention. Le quotidien a relayé un démenti concernant une éventuelle cession du club par Frank McCourt. Mais pour Jérôme Choquet, particulièrement actif sur le sujet, cette séquence médiatique rappelle étrangement celle qui avait précédé le rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires américain en octobre 2016.

Sur X, il a ainsi partagé son analyse : « VENTE OM… Lorsque l’on en parle auprès d’un média comme le JDD c’est que les choses sont très avancées à minima… Mais avant on dément et rien n’existe évidemment. Chronologie ». Le rapprochement avec 2016 mérite effectivement d’être observé.

Un démenti déguisé qui interpelle

À l’époque, la vente de l’OM à Frank McCourt avait elle aussi été précédée de nombreuses spéculations et d’une communication qui n’avait pas immédiatement permis de mesurer l’état réel du dossier. Pour autant, cette comparaison ne constitue pas une preuve de discussions avancées aujourd’hui.

Un démenti médiatique ne signifie pas nécessairement qu’une opération est imminente, pas plus qu’il ne confirme l’existence d’un repreneur identifié. Le feuilleton de la vente de l’OM reste donc entouré d’incertitudes. Frank McCourt pourrait-il préparer un nouveau tournant dans l’histoire du club marseillais ? Pour l’heure, aucune annonce officielle ne permet de l’affirmer. Mais le parallèle avancé par Jérôme Choquet suffit à remettre le sujet au centre des discussions autour de l’avenir de l’Olympique de Marseille.

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