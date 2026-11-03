Conscient des manques des joueurs de l’OM sur le plan psychologique, Bruno Genesio a déjà repéré un renfort pour la saison prochaine.

Bruno Genesio a identifié un axe de progression important à l’OM. Alors que le club phocéen cherche à retrouver une stabilité sportive et mentale, l’entraîneur marseillais souhaite renforcer un domaine parfois négligé dans le football professionnel : la préparation psychologique.

Genesio veut reproduire une méthode du Stade Rennais

Fort de son expérience au Stade Rennais, le technicien envisage déjà une évolution dans l’organisation du club pour la saison 2026-2027. Car à Marseille, les difficultés ne concernent pas uniquement le terrain. Depuis son arrivée, Genesio et son entourage ont également dû découvrir un environnement particulièrement exigeant, marqué par une forte pression populaire et médiatique. Dans ce contexte, l’accompagnement mental des joueurs pourrait devenir un véritable chantier pour le staff olympien.

Selon L’Équipe, le staff professionnel de l’OM ne dispose actuellement d’aucun psychologue. Lors des discussions autour des besoins de l’encadrement, la priorité a notamment été donnée au recrutement d’un analyste vidéo supplémentaire. Un choix qui n’empêche pas Bruno Genesio de réfléchir à d’autres solutions pour améliorer le fonctionnement de son groupe.Cette réflexion n’est pas nouvelle pour l’entraîneur marseillais. Lors de son passage au Stade Rennais entre 2021 et 2023, Bruno Genesio avait bénéficié d’interventions régulières d’une psychologue. Une expérience qui semble l’avoir convaincu de l’importance de la préparation mentale dans la progression d’un collectif.

Un renfort envisagé pour la saison 2026-2027

Le technicien est ainsi favorable à la mise en place d’un accompagnement psychologique à Marseille. Celui-ci pourrait prendre plusieurs formes : un professionnel directement intégré au club ou des consultations organisées à l’extérieur, une formule parfois préférée par les joueurs pour des raisons de confidentialité et de liberté de parole. L’idée serait notamment d’aider les joueurs à mieux gérer la pression, les périodes de doute et les exigences particulières liées à l’environnement marseillais. Dans un club où les résultats peuvent rapidement faire basculer l’ambiance, cet accompagnement pourrait représenter un soutien supplémentaire pour le vestiaire.

Bruno Genesio ne souhaite toutefois pas précipiter les choses. Selon L’Équipe, cette évolution n’était pas envisageable dès l’été dernier et l’entraîneur préfère réfléchir à une solution qui pourrait être déployée sur l’ensemble d’une saison. Il n’exclut donc pas de faire appel à un spécialiste dès le prochain exercice, à condition que les conditions soient réunies. Aucun recrutement n’est pour l’instant acté, mais cette réflexion montre que Genesio souhaite agir sur des leviers qui dépassent largement les simples questions tactiques. Pour l’OM, ce possible renfort serait assez différent des recrues habituellement évoquées au mercato. Pas de nouvel attaquant, de défenseur central ou de milieu de terrain, mais un professionnel capable d’accompagner les joueurs dans leur équilibre mental.