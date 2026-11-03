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OM Mercato : la priorité pour cet hiver déjà identifiée ?

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 05:00
Bruno Genesio et Grégory Lorenzi (OM)

Les supporters de l’OM ont désigné le poste à renforcer en priorité lors du prochain mercato hivernal.

En cure d’austérité depuis cet été, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue lors du dernier mercato estival. La situation pourrait-elle évoluer cet hiver ? C’est la question que se posent les supporters marseillais, mais aussi Bruno Genesio, qui ne serait certainement pas contre l’arrivée de nouveaux renforts pour étoffer son effectif. Alors que plusieurs postes pourraient nécessiter des ajustements, les dirigeants olympiens devront toutefois composer avec les contraintes financières du club pour espérer se montrer actifs sur le marché des transferts en janvier.

Les supporters de l’OM réclament un attaquant en priorité

Dans l’hypothèse où l’OM parviendrait à recruter cet hiver, nous avons réalisé un sondage sur le compte X de But! OM afin de connaître les priorités des supporters marseillais. À la question « En cas de recrue cet hiver, quelle doit être la priorité de l’OM selon vous ? », 48 % des votants ont désigné un attaquant, contre 36 % pour un gardien. Les postes de défenseur et de milieu de terrain arrivent loin derrière, avec seulement 8 % des suffrages chacun.

Un verdict assez clair qui place le renforcement du secteur offensif en tête des attentes des supporters olympiens. Près d’un votant sur deux estime ainsi que l’OM doit privilégier l’arrivée d’un nouvel attaquant lors du mercato hivernal. Le poste de gardien suscite également de nombreuses interrogations, puisqu’il recueille plus d’un tiers des voix. À eux deux, ces secteurs concentrent 84 % des suffrages, laissant peu de place aux autres besoins de l’effectif marseillais. Reste désormais à savoir si les dirigeants olympiens pourront répondre à ces attentes dès janvier, alors que la situation économique du club pourrait une nouvelle fois limiter leurs ambitions sur le marché des transferts.

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