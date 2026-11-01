OM – Toulouse : Frank McCourt en a encore pris plein la figure !

En pleine rencontre entre l’OM et Toulouse, les supporters marseillais ont affiché leur colère contre Frank McCourt avec une banderole particulièrement virulente visant directement le propriétaire américain.

La contestation ne faiblit pas au Vélodrome. À l’occasion de la réception de Toulouse, ce dimanche, les supporters du Virage Sud ont une nouvelle fois fait passer un message sans détour à Frank McCourt. Sur une banderole déployée pendant la rencontre, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a été directement pris pour cible : « McCourt : 10 ans de purge à l’OM… Notre American Nightmare, c’est toi ! »

Une formule particulièrement cinglante en mode Halloween, qui traduit l’exaspération d’une partie des supporters marseillais après près de dix années sous la propriété américaine. Arrivé en 2016 avec son ambitieux Champions Project, Frank McCourt est aujourd’hui confronté à une défiance grandissante dans les tribunes.

Une colère qui s’installe dans la durée

Cette nouvelle banderole ne constitue pas un épisode isolé. Depuis le début de la saison, les groupes de supporters multiplient les messages hostiles à l’encontre de l’homme d’affaires américain. Lors de la réception de Strasbourg, le 21 août, les ultras avaient déjà dénoncé les investissements réalisés depuis dix ans sans titre majeur, en pointant notamment le manque d’ambition et les désillusions sportives. Le 6 septembre, face au Paris FC, de nouvelles banderoles avaient encore ciblé le propriétaire, notamment autour de la situation financière du club et de son incapacité à recruter.

Le mécontentement s’est également poursuivi lors du Classique face au PSG, avec un message réclamant le départ de McCourt. Le ton monte donc d’un cran à chaque rendez-vous au Vélodrome. Derrière ces slogans, une question revient avec insistance : quel avenir Frank McCourt souhaite-t-il réellement construire pour l’OM ? Une chose est certaine : dix ans après son arrivée, le propriétaire marseillais est loin de faire l’unanimité auprès de ceux qui font vibrer le Vélodrome.