L’OM vient d’officialiser une prolongation importante avec un géant mondial.

C’est une nouvelle confirmation de l’ancrage populaire de l’OM. Le club marseillais a annoncé la prolongation de sa collaboration avec les restaurants McDonald’s partenaires du Sud-Est. Déjà associés à l’Olympique de Marseille, ces établissements poursuivront leur engagement sous le statut de Fournisseur Officiel.

Plus de 60 restaurants aux couleurs de l’OM

Cette prolongation concerne plus de 60 restaurants implantés dans le Sud-Est de la France. Ces établissements continueront d’afficher les couleurs du club et de devenir des lieux de rendez-vous pour les supporters, avant comme après les rencontres. L’objectif est de faire vivre la passion olympienne au-delà du Vélodrome, jusque dans le quotidien des fans de la région. Le partenariat prévoit également plusieurs avantages dédiés les jours de match. Des goodies aux couleurs de l’OM seront notamment proposés aux supporters dans les restaurants concernés.

Dans son communiqué, l’OM insiste sur la proximité entre le club et les restaurants partenaires : « L’Olympique de Marseille poursuit sa collaboration avec les restaurants McDonald’s partenaires du Sud-Est, qui accompagnent désormais le club en tant que Fournisseur Officiel. Un engagement ancré dans le territoire, pour faire vivre la passion olympienne au plus près des supporters. » Les deux parties mettent ainsi en avant leur attachement commun à la région et à ses habitants. Pour l’OM, ce réseau de plus de 60 établissements représente un moyen supplémentaire de renforcer les liens avec ses supporters, bien au-delà des jours de match.

McDonald’s poursuit son engagement dans le football français

Cette collaboration s’inscrit également dans la présence importante de McDonald’s dans le football hexagonal. L’enseigne est notamment devenue partenaire titre de la Ligue 1 en juillet 2024, pour une durée initiale de trois saisons. Sa présence auprès de l’OM renforce donc encore les liens entre la marque et le championnat français. Le montant et la durée précise de cette nouvelle prolongation n’ont toutefois pas été communiqués.

Avec cette annonce, Marseille confirme sa volonté de s’appuyer sur des partenaires fortement implantés dans son territoire. Les supporters pourront retrouver les couleurs olympiennes dans plus de 60 restaurants du Sud-Est et profiter d’animations ou d’avantages spécifiques les jours de rencontre. Un partenariat qui ne concerne pas directement le sportif, mais qui participe à faire vivre l’identité du club au quotidien. McDonald’s sera donc encore au rendez-vous aux côtés de l’OM cette saison.