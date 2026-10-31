Pronostic OM – Toulouse (01/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre l’OM et Toulouse, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Remonté à la huitième place du classement grâce à trois victoires consécutives en championnat, l’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche (20h45) le Toulouse FC, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Les Phocéens tenteront de poursuivre leur belle série devant leur public afin de se rapprocher encore un peu plus des places européennes.

Ligue 1 – OM vs Toulouse

Dimanche 1er novembre 2026 · 20h45 · CEPAC Vélodrome

OM : poursuivre sa remontée au classement avec une quatrième victoire consécutive

Après un début de saison particulièrement compliqué, l’Olympique de Marseille semble enfin avoir trouvé son rythme en championnat. Longtemps englués dans la deuxième partie du classement, les Phocéens ont réussi à redresser la barre ces dernières semaines en enchaînant trois victoires consécutives en Ligue 1. Une série qui leur a permis de remonter à la huitième place et de se rapprocher progressivement des premières positions.

Les hommes de Bruno Genesio ont notamment retrouvé une efficacité offensive qui leur faisait défaut lors des premières journées. Vainqueurs sur la pelouse de Troyes (2-0), puis largement dominateurs à Angers (5-2), les Marseillais ont confirmé leur regain de forme le week-end dernier en s’imposant face au Havre (4-3). Trois succès qui ont permis à l’OM de rééquilibrer son bilan en championnat, avec désormais quatre victoires et quatre défaites après huit journées.

La dernière rencontre face au HAC a toutefois laissé apparaître certaines limites. Alors qu’ils menaient confortablement 4-0, les Olympiens ont encaissé trois buts en fin de match et ont finalement dû batailler pour préserver leur avantage. Un relâchement défensif qui n’a certainement pas plu à Bruno Genesio et qui rappelle que Marseille doit encore progresser pour retrouver une véritable stabilité.

Les difficultés défensives constituent d’ailleurs l’un des principaux points faibles de l’OM depuis le début de cet exercice. Avec cinq buts encaissés lors de ses deux dernières rencontres de championnat, le club phocéen peine à trouver le bon équilibre entre ses ambitions offensives et la protection de son arrière-garde. Face à une équipe toulousaine capable de se projeter rapidement vers l’avant, les Marseillais devront afficher davantage de rigueur.

Sur le plan offensif, en revanche, les motifs de satisfaction se multiplient. Amine Gouiri, auteur de cinq buts et deux passes décisives en Ligue 1, s’impose comme l’un des principaux atouts de l’attaque olympienne. Himad Abdelli, déjà buteur à trois reprises en championnat, apporte également une contribution importante, tandis qu’Igor Paixão semble enfin monter en puissance après des débuts plus discrets.

Le Brésilien a notamment trouvé le chemin des filets lors des deux dernières journées, face à Angers et au Havre. Touché à l’épaule contre les Normands, il a finalement repris l’entraînement collectif et devrait pouvoir tenir sa place face au TFC. Une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, qui pourra compter sur l’un de ses éléments offensifs les plus en forme.

L’entraîneur marseillais devra néanmoins toujours composer avec l’absence de Derek Cornelius, blessé de longue date. Malgré ce forfait, l’OM dispose de suffisamment de solutions pour présenter un onze compétitif et tenter de prolonger sa série positive.

Cette rencontre revêt donc une importance particulière pour Marseille. Une quatrième victoire consécutive permettrait aux Phocéens de confirmer leur retour en forme et de continuer à effacer leur début de saison manqué. Devant leur public, ils auront également à cœur de montrer qu’ils peuvent désormais enchaîner les bonnes performances avec davantage de maîtrise.

Toulouse FC : prolonger son invincibilité et se rapprocher du top 10

De son côté, le Toulouse FC aborde ce déplacement au Vélodrome avec une confiance retrouvée. Onzièmes du classement après huit journées, les Violets réalisent un début de saison plutôt encourageant sous les ordres de Jens Berthel Askou, arrivé sur le banc toulousain durant l’intersaison. Malgré quelques résultats décevants, le TFC affiche une progression intéressante et semble avoir trouvé une certaine stabilité.

Les Toulousains restent notamment sur une série de cinq rencontres consécutives sans défaite en championnat. Une dynamique positive qui témoigne de leur capacité à rivaliser avec différents profils d’adversaires. Les hommes de Jens Berthel Askou ont notamment réussi une belle performance en obtenant un match nul sur la pelouse de l’AS Monaco (2-2), alors leader du championnat.

Après ce résultat encourageant, Toulouse a confirmé en s’imposant largement sur le terrain du Mans (3-0). Une victoire convaincante qui a permis aux Violets de montrer leurs qualités offensives tout en préservant leur cage inviolée. Le week-end dernier, les Toulousains ont toutefois été freinés à domicile par Troyes (0-0), au terme d’une rencontre durant laquelle ils n’ont pas réussi à trouver la faille.

Ce dernier résultat peut laisser quelques regrets, mais il a également permis au TFC d’enchaîner un deuxième match consécutif sans encaisser de but. Une solidité défensive qui pourrait constituer un atout précieux avant de défier une équipe marseillaise particulièrement efficace offensivement ces dernières semaines.

Toulouse possède également une statistique intéressante : le club haut-garonnais n’a toujours pas perdu à l’extérieur en Ligue 1 cette saison. Une invincibilité qui devrait lui permettre d’aborder ce déplacement avec une certaine sérénité, malgré l’ambiance toujours particulière du stade Vélodrome.

Pour espérer poursuivre cette belle série, les Violets pourront notamment compter sur Casper Tengstedt. Arrivé lors du dernier mercato estival, l’attaquant danois s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus importants du secteur offensif toulousain. Avec cinq buts et une passe décisive en championnat, il représente une menace sérieuse pour les défenses adverses.

Jens Berthel Askou devra toutefois faire face à une absence importante. Blessé à la cuisse lors du dernier match contre Troyes, Rafik Messali ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin de l’année 2026. Un coup dur pour le TFC, qui devra revoir son organisation sur le côté droit de sa défense.

En revanche, le retour attendu de Sion Oppong constitue une bonne nouvelle pour les Toulousains. Le milieu Abu Francis demeure, de son côté, incertain. Malgré ces quelques soucis d’effectif, Toulouse dispose d’arguments suffisants pour espérer poser des problèmes à l’OM.

L’objectif des Violets sera donc de confirmer leur bonne dynamique et de tenter de réaliser une nouvelle performance à l’extérieur. Un succès au Vélodrome leur permettrait de revenir à hauteur de Marseille au classement et de se rapprocher de la première partie du tableau.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique de Marseille possède un avantage historique particulièrement important face au Toulouse FC. Les Phocéens ont régulièrement dominé les confrontations entre les deux clubs ces dernières années, notamment en championnat, où les Violets éprouvent beaucoup de difficultés à prendre le dessus sur leur adversaire.

Pour retrouver la trace d’une victoire toulousaine face à Marseille en Ligue 1, il faut remonter au mois de mars 2012. Depuis, les deux formations se sont affrontées à 24 reprises en championnat sans que le TFC ne parvienne à s’imposer. Une série particulièrement longue qui témoigne de l’ascendant pris par l’OM sur les Toulousains.

Au stade Vélodrome, les Marseillais se montrent également difficiles à battre face à cet adversaire. L’OM n’a perdu aucune de ses 14 dernières réceptions de Toulouse toutes compétitions confondues à l’issue du temps réglementaire. Les Phocéens ont souvent réussi à faire la différence grâce à leur efficacité offensive et au soutien de leur public.

Les dernières confrontations ont néanmoins montré que le TFC pouvait rivaliser avec Marseille. La saison passée, les deux équipes s’étaient notamment quittées sur un match nul spectaculaire (2-2) au Vélodrome, au terme d’une rencontre particulièrement disputée.

Plus récemment, Toulouse a également réussi à éliminer l’OM de la Coupe de France aux tirs au but, après avoir résisté aux Marseillais pendant le temps réglementaire. Une performance qui pourrait donner des idées aux hommes de Jens Berthel Askou avant ce nouveau déplacement dans la cité phocéenne.

Cette nouvelle opposition s’annonce d’ailleurs intéressante au regard des dynamiques actuelles. Marseille reste sur trois victoires consécutives en championnat, tandis que Toulouse n’a plus perdu depuis cinq rencontres. Deux séries positives qui pourraient offrir un match particulièrement disputé.

La bataille pourrait notamment se jouer dans les transitions offensives. Les Marseillais possèdent plusieurs joueurs capables de faire la différence grâce à leur vitesse et à leur qualité technique, mais leurs récentes difficultés défensives pourraient offrir des opportunités aux attaquants toulousains.

L’efficacité devant le but et la capacité à conserver une certaine solidité défensive seront donc essentielles pour départager deux formations qui abordent cette rencontre avec des ambitions importantes. Ligue 1+1

Les compositions probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Höjbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Absents : Cornelius (blessé), Abdallah (écarté).

Incertain : Meïté (malade).

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Dönnum, Casseres, Sigur, Jörgensen – Tengstedt, Russell-Rowe.

Absent : Messali (blessé).

Incertain : Francis (reprise).

Les joueurs à suivre

Igor Paixão (OM) : L’ailier brésilien semble enfin avoir trouvé son rythme sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Après des débuts compliqués, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam monte progressivement en puissance et reste sur deux rencontres consécutives avec un but inscrit en championnat, face à Angers (5-2), puis contre Le Havre (4-3). Désormais auteur de deux réalisations et d’une passe décisive en Ligue 1, Paixão représente une arme offensive importante pour les hommes de Bruno Genesio. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et sa qualité de frappe pourraient faire la différence face à la défense toulousaine. Remis de sa blessure à l’épaule contractée contre le HAC, le Brésilien devrait retrouver sa place de titulaire et aura une belle occasion de confirmer son regain de forme devant le public du Vélodrome.

Casper Tengstedt (Toulouse FC) : L’attaquant danois réalise un excellent début de saison depuis son arrivée au Toulouse FC lors du dernier mercato estival. Avec cinq buts et une passe décisive en Ligue 1, il s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe de Jens Berthel Askou. Très mobile sur le front de l’attaque, Tengstedt possède un véritable sens du but et se montre particulièrement dangereux lorsqu’il bénéficie d’espaces dans la surface adverse. Face à une défense marseillaise qui vient d’encaisser cinq buts lors de ses deux dernières rencontres de championnat, le Danois pourrait avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence. Sa capacité à profiter des erreurs défensives adverses pourrait être déterminante si Toulouse souhaite prolonger sa série d’invincibilité au Vélodrome.

Notre pronostic pour OM – Toulouse

Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC oppose deux formations qui traversent une période favorable en championnat. Après un début de saison particulièrement décevant, les Phocéens ont retrouvé des couleurs grâce à trois victoires consécutives. De leur côté, les Toulousains restent sur cinq rencontres sans défaite et semblent avoir trouvé une certaine régularité sous les ordres de Jens Berthel Askou.

Sur le papier, l’OM possède un léger avantage, notamment grâce à la qualité de son effectif et au soutien de son public. Les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé une efficacité offensive impressionnante ces dernières semaines, inscrivant 11 buts lors de leurs trois derniers matchs de Ligue 1. Une réussite qui leur a permis de remonter au classement et de retrouver de la confiance après plusieurs semaines compliquées.

Cette dynamique offensive constitue l’un des principaux arguments en faveur des Marseillais. Avec Amine Gouiri, Igor Paixão et Himad Abdelli, le club phocéen possède plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les derniers mètres. Le retour en forme du Brésilien, buteur lors des deux dernières journées, représente notamment une excellente nouvelle pour Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille devra néanmoins afficher un visage beaucoup plus rassurant défensivement. Malgré leurs trois dernières victoires, les Phocéens ont montré certaines limites dans ce secteur, notamment face au Havre. Alors qu’ils menaient 4-0, les Marseillais ont encaissé trois buts dans les dernières minutes, laissant apparaître un manque de concentration inquiétant.

Ces difficultés pourraient profiter au Toulouse FC, qui dispose de solides arguments offensifs. Les Violets ont notamment démontré leur capacité à inquiéter les meilleures équipes du championnat, comme lors de leur match nul sur la pelouse de l’AS Monaco (2-2). Leur efficacité dans les transitions rapides pourrait leur permettre d’exploiter les espaces laissés par la défense marseillaise.

Les hommes de Jens Berthel Askou pourront également s’appuyer sur leur excellente dynamique à l’extérieur. Toujours invaincus en déplacement cette saison en Ligue 1, les Toulousains ont pris l’habitude de poser des problèmes à leurs adversaires loin de leurs bases. Une statistique encourageante avant de se rendre dans une enceinte aussi difficile que le Vélodrome.

La présence de Casper Tengstedt pourrait notamment peser sur le déroulement de la rencontre. Avec déjà cinq réalisations en championnat, l’attaquant danois possède les qualités nécessaires pour mettre en difficulté une défense marseillaise parfois fébrile. Sa capacité à se montrer décisif pourrait permettre au TFC de rivaliser avec l’OM.

Toulouse devra toutefois composer avec l’absence de Rafik Messali, blessé à la cuisse. Ce forfait pourrait fragiliser le côté droit de la défense toulousaine, notamment face à un Igor Paixão particulièrement inspiré ces dernières semaines. Les Marseillais pourraient chercher à exploiter cette faiblesse pour multiplier les situations dangereuses.

L’historique des confrontations constitue également un argument favorable à l’OM. Invaincus face à Toulouse en championnat depuis 2012, les Phocéens possèdent un véritable ascendant sur leur adversaire. Mais les dernières oppositions au Vélodrome ont également montré que les Violets pouvaient tenir tête aux Marseillais, notamment grâce à leur organisation collective et à leur capacité à se montrer efficaces offensivement.

Nous imaginons donc une rencontre particulièrement animée, entre deux équipes qui disposent de solides arguments pour trouver le chemin des filets. Marseille devrait chercher à prendre rapidement l’initiative devant son public, tandis que Toulouse pourrait profiter des espaces laissés par les hommes de Bruno Genesio pour se créer plusieurs occasions.

Malgré la bonne dynamique des Toulousains, la puissance offensive retrouvée de l’OM et l’avantage du terrain pourraient finalement permettre aux Marseillais de faire la différence. Mais les Phocéens devront faire preuve de davantage de maîtrise défensive pour espérer décrocher une quatrième victoire consécutive en championnat.

Les cotes d’OM – Toulouse

Pari Cote Victoire de l’OM 1,88 Match nul 4,10 Victoire de Toulouse 3,65

Notre pronostic : match nul entre l’OM et Toulouse, côté à 4,10

Nous misons sur un match nul entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. Malgré leurs trois victoires consécutives en championnat, les hommes de Bruno Genesio pourraient être freinés par une formation toulousaine particulièrement solide ces dernières semaines. Toujours invaincus à l’extérieur cette saison en Ligue 1, les Violets possèdent de sérieux arguments pour résister aux Marseillais et prolonger leur série de cinq rencontres sans défaite.

Si l’OM a retrouvé une belle efficacité offensive, ses récentes fragilités défensives pourraient profiter aux Toulousains, notamment à Casper Tengstedt. De leur côté, les Phocéens devraient parvenir à trouver le chemin des filets devant leur public, mais pourraient manquer de maîtrise pour décrocher une quatrième victoire consécutive. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée et disputée, au terme de laquelle les deux équipes se partageraient les points.

Notre score : OM 1-1 Toulouse