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OM : Medina lâche une énorme bombe après son passage raté à Marseille

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 08:40
Facundo Medina (Leverkusen)

Transféré au Bayer Leverkusen cet été, Facundo Medina (27 ans) reste lucide sur son passage raté dans les rangs de l’OM la saison dernière.

Arrivé à Marseille avec de grandes attentes après son passage remarqué au RC Lens, Facundo Medina n’aura finalement disputé qu’une seule saison avec l’OM. En 26 apparitions sous le maillot olympien, le défenseur de 27 ans estime ne pas avoir été à la hauteur.

« 26 matchs de merde, je n’ai rien fait »

Interrogé par Canal+ à l’approche des retrouvailles entre Marseille et le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, l’Argentin n’a pas cherché à embellir son bilan : « 26 matchs de merde. Je n’ai rien fait », a-t-il lâché avec une franchise désarmante. Une déclaration particulièrement cash qui en dit long sur la frustration ressentie par l’ancien Lensois.

Alors qu’il était attendu pour apporter sa solidité défensive et son expérience à l’arrière-garde marseillaise, Medina considère visiblement que son aventure dans la cité phocéenne n’a pas répondu à ses attentes. Son départ en Allemagne marque ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière, avec l’ambition de retrouver un meilleur niveau sous les couleurs du Bayer Leverkusen.

Des retrouvailles particulières avec l’OM

Malgré cette autocritique sans concession, Facundo Medina n’aborde pas ses retrouvailles avec Marseille avec amertume. Bien au contraire ! Le défenseur argentin se réjouit de retrouver plusieurs anciens partenaires à l’occasion de cette confrontation européenne. « Ça va être spécial, je vais revoir mes coéquipiers et mes amis. Je suis excité », a-t-il confié.

Jeudi, à 21 heures, Medina retrouvera donc l’Olympique de Marseille, quelques mois seulement après avoir quitté le club. Une rencontre forcément particulière pour le joueur de 27 ans, qui aura l’occasion de croiser ses anciens coéquipiers tout en défendant désormais les couleurs du Bayer Leverkusen. Une chose est certaine : l’Argentin n’a pas oublié son passage à l’OM, même s’il aurait clairement préféré en garder de meilleurs souvenirs.

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