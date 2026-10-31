Dans les radars du PSG au mercato estival, Javi Rodriguez (Celta Vigo, 23 ans) pourrait arriver plus tôt que prévu dans la capitale.

Le PSG pourrait profiter du mercato de janvier pour renforcer son effectif avec un joueur à fort potentiel. Selon la presse espagnole, Luis Enrique n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Javi Rodriguez.

Javi Rodriguez toujours apprécié par Luis Enrique

Le défenseur espagnol du Celta Vigo correspondrait au profil recherché par l’entraîneur parisien : un joueur jeune, polyvalent, prometteur et susceptible de progresser dans un environnement plus ambitieux. Déjà intéressé durant l’été, le PSG pourrait donc revenir à la charge dans les prochaines semaines. Selon RMC Sport, la direction parisienne privilégierait notamment une opération financièrement raisonnable, plutôt qu’un recrutement spectaculaire. Cette piste permettrait également à Luis Enrique de renforcer ses solutions défensives et d’anticiper les besoins de son effectif sur la deuxième partie de saison.

Un élément pourrait toutefois faciliter les discussions entre les différentes parties. Selon Fichajes, le Celta Vigo envisagerait de faire revenir Óscar Mingueza en cas de départ de Javi Rodriguez cet hiver. Actuellement à Crystal Palace, le latéral espagnol ne parviendrait pas à s’imposer comme espéré en Angleterre. Un retour en Galice pourrait donc représenter une solution intéressante pour retrouver du temps de jeu. Cette éventualité serait notamment liée à la possibilité de voir Javi Rodriguez rejoindre le PSG. Le Celta pourrait ainsi anticiper son éventuel départ en travaillant déjà sur une solution de remplacement.

Le PSG peut-il boucler cette opération dès janvier ?

Pour Luis Enrique, l’arrivée de Javi Rodriguez constituerait une opportunité intéressante. Le technicien connaît parfaitement le championnat espagnol et pourrait être tenté de miser sur un joueur dont il apprécie déjà les qualités. Toutefois, il convient de rester prudent : à ce stade, aucune officialisation ni aucun accord entre le PSG et le Celta Vigo n’ont été annoncés.

Le scénario d’un retour de Mingueza en Galice reste lui aussi une possibilité évoquée par la presse espagnole. Le mercato hivernal pourrait donc réserver quelques surprises dans ce dossier. Une chose est certaine : si Luis Enrique souhaite réellement attirer Javi Rodriguez à Paris, les prochaines semaines permettront de savoir si cette piste peut se transformer en véritable opération.